Коронавирус
РИА НовостиВ России у кошки обнаружили коронавирус
В результате исследования у животного было выявлено наличие возбудителя коронавируса. О каких-либо симптомах заболевания, а также о том, болели ли коронавирусом хозяева животного, не сообщается. Кошка помещена на карантин "по месту нахождения".
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с чего всё началось
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя инфекционного заболевания COVID-19, животное помещено на карантин, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).РИА Новости12:01
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Омичи, инфицированные COVID-19, могут заразить своих домашних животных
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