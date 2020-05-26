Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя инфекционного заболевания COVID-19, животное помещено на карантин, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

с чего всё началось

В результате исследования у животного было выявлено наличие возбудителя коронавируса. О каких-либо симптомах заболевания, а также о том, болели ли коронавирусом хозяева животного, не сообщается. Кошка помещена на карантин "по месту нахождения".

В России у кошки обнаружили коронавирус

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