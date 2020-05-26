Коронавирус
РИА НовостиВ России у кошки обнаружили коронавирус
Кошку поместили на карантин "по месту нахождения". Ранее в мире были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми. Как представляется, восприимчивыми к инфекции также являются хорьки.
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с чего всё началось
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.РИА Новости12:01
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Путин бросил ручку на стол во время совещания
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Lenta.ru 07:14
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В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка
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Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости 16:18
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
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Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
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Песков не устанавливал приложение «Социальный мониторинг»
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.
Вести.Ru 07:27
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Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
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В текущем сезоне Киммих провел 27 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
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Lenta.ru вчера в 19:28
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Потребительские цены на бензин в России в апреле 2020 года в среднем опустились на 0,2% по сравнению с мартом.
ТАСС 14:11
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Жительница Подмосковья устраивала развратные стримы в присутствии сына
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Происшествия
СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки
Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
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Общество
Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
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В Саратове открываются магазины нижнего белья и детской одежды
В Саратовской области вновь открывается ряд магазинов, которые были закрыты из-за эпидемии коронавируса.
Московский Комсомолец 14:56
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Глеб Никитин подписал постановление об отмене ограничительных мер в поселке Мухтолово Ардатовского района.
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Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24