Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.

с чего всё началось

Кошку поместили на карантин "по месту нахождения". Ранее в мире были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми. Как представляется, восприимчивыми к инфекции также являются хорьки.

В России у кошки обнаружили коронавирус

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