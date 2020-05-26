Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России у кошки обнаружили коронавирус

Кошку поместили на карантин "по месту нахождения". Ранее в мире были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми. Как представляется, восприимчивыми к инфекции также являются хорьки.
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с чего всё началось

В России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости12:01

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В России на карантин поместили кошку, у которой нашли коронавирус

РЕН ТВ11:58

Кошку с коронавирусом поместили на карантин в Москве

Интерфакс15:00

Россельхознадзор подтвердил заражение домашней кошки в РФ

Газета.Ru14:59

В России у кошки диагностировали коронавирус

Lenta.ru12:04

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости12:01

В России впервые выявили COVID-19 у кошки

ТАСС15:45

В России под карантин поместили заболевшую коронавирусом кошку

Московский Комсомолец11:57
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Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Известия вчера в 19:03
9
Общество

Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия вчера в 06:36
3K
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 05:33
1,9K
Гаджеты

Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen

Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.
Astera 10:25
5
Космос

Опровергнуто существование девятой планеты Солнечной системы

Международная группа астрономов выяснила, что внешние объекты Солнечной системы на самом деле равномерно распределены, а не образуют кластеры, как считалось ранее.
Lenta.ru 09:38
1
Шоу-бизнес

Бойфренд Бузовой купил автомобиль за 10 миллионов

Родной город 06:01
10
Происшествия

В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
Lenta.ru 07:35
206
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
2K
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

РБК 11:08
407
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
82
Политика

Вахтанг Кикабидзе рассказал, почему он не бывает с гастролями в России

В ходе беседы актер рассказал, почему он перестал бывать в России со своими концертами и выступлениями.
ИнфоСМИ 11:43
41
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
478
Происшествия

В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка

В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:47
85
Политика

Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости 16:18
3
Политика

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском 13:08
540
Общество

Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Газета.Ru 04:53
223
Общество

Песков не устанавливал приложение «Социальный мониторинг»

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.
Вести.Ru 07:27
16
Общество

Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
120
Футбол

Киммих назвал свой гол в ворота «Боруссии» лучшим в карьере

В текущем сезоне Киммих провел 27 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Матч ТВ 15:50
Наука

Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

По данным издания, стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.
Lenta.ru вчера в 19:28
44
Энергетика

Цены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%

Потребительские цены на бензин в России в апреле 2020 года в среднем опустились на 0,2% по сравнению с мартом.
ТАСС 14:11
2
Общество

Джоан Роулинг опубликует написанную более 10 лет назад сказку

Известия 09:27
Происшествия

Жительница Подмосковья устраивала развратные стримы в присутствии сына

В Московской области проверяю мать, которую сын упрашивал не вести развратные стримы через сеть, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Московский Комсомолец 12:37
75
Происшествия

СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки

Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
РБК 14:42
26
Общество

Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
70
Здоровье

В Саратове открываются магазины нижнего белья и детской одежды

В Саратовской области вновь открывается ряд магазинов, которые были закрыты из-за эпидемии коронавируса.
Московский Комсомолец 14:56
Здоровье

Никитин отменил карантин в поселке Мухтолово Ардатовского района

Глеб Никитин подписал постановление об отмене ограничительных мер в поселке Мухтолово Ардатовского района.
Открытый Нижний 14:58
2
Происшествия

Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке

Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24
30
Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

REGNUM 09:28
193
Политика

Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

Коммерсантъ 09:31
183
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