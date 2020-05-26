Коронавирус
РИА НовостиВ России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
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С лапками и на карантине: в России впервые подтвердили коронавирус у домашней кошки
Екатеринбург Онлайнвчера в 16:50
В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию вокруг московской кошки с COVID-19
Московский Комсомолецвчера в 17:22
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:12
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой
VSE42.RU 25 мая в 02:08
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Политика
Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
Агентство Москва вчера в 08:03
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса
За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 21:57
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Здоровье
Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме
По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
Общество
В восьми населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 27 мая 2020, 07:24 — REGNUM Оперативный штаб Кузбасса сообщил, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в восьми населённых пунктах региона.
REGNUM 00:24
Экономика
Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста
Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец вчера в 07:23
Религия
«Духовника Поклонской» запретили в священнослужении
Бывшего духовника экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской схиигумена Сергия (Романова) запретили в священнослужении.
ИА Красная Весна 01:21
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Армия и оружие
В России началось строительство нового стратегического бомбардировщика
Строительство опытного образца нового стратегического «стелс»-бомбардировщика начато в России, 26 мая сообщил ТАСС со ссылкой на неназванные источники в оборонно-промышленном комплексе.
ИА Красная Весна 25 мая в 22:24
Технологии
«Яндекс» переходит на платную почту без рекламы
«Яндекс» предложил части пользователей перейти на продвинутую версию своего почтового сервиса – «Почта про», обнаружила корреспондент «Ведомостей».
Ведомости вчера в 11:51
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем
С сегодняшнего дня на территории региона разрешена работа торговых точек, которые занимаются реализацией нижнего белья, чулочно-носочной продукции, галантереи, головных уборов, детской одежды и обуви, в том числе ортопедической.
Регион 64 00:41
Киберспорт
Подписчики PS Plus бесплатно получат Call of Duty: WWII
Раздача продлится с 26 мая по 6 июля. Sony объявила, что подписчики PS Plus могут загрузить Call of Duty: WWII бесплатно.
NewInform вчера в 04:46
Происшествия
Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья
Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
REGNUM вчера в 23:44
Происшествия
СКР проверит информацию о коронавирусе в камчатской краевой больнице
Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о вспышке заболевания новой коронавирусной инфекцией среди медицинских работников ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского".
Кам 24 00:27
Общество
IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев
Аналогичная ситуация и с диваном "Фрихетен", который на Украине стоит 11 тыс. гривен, а россиянам он обойдется в 8 тыс. Возмутились украинцы разницей в цене и на другие товары.
Известия 00:21
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Хоккей
Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ
Коммерсантъ вчера в 19:36
Общество
Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину
Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
РБК 01:16
Политика
Небензя заявил, что США фактически создали на Украине протекторат
Содержание опубликованных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена свидетельствует, что США фактически создали на Украине протекторат.
ТАСС 25 мая в 16:37
Авто
Когда мало внедорожника: подборка очень крутых «проходимцев» за цену стандартного офроудера
У внедорожника есть место для квадрокоптера.
НГС вчера в 21:00
Армия и оружие
ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35
Шестой флот ВМС США заявил о «небезопасном» перехвате своего разведывательного самолета Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
Известия вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
Происшествия
Землетрясение произошло на Алтае
Интерфакс - Россия вчера в 18:47