Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.

В России у кошки обнаружили коронавирус

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. 6

Происшествия В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства. 96

Общество В восьми населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения Кемерово, 27 мая 2020, 07:24 — REGNUM Оперативный штаб Кузбасса сообщил, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в восьми населённых пунктах региона. 45

Экономика Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. 36

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,1K

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 4,2K

Общество В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем С сегодняшнего дня на территории региона разрешена работа торговых точек, которые занимаются реализацией нижнего белья, чулочно-носочной продукции, галантереи, головных уборов, детской одежды и обуви, в том числе ортопедической. 40

Происшествия Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов. 5

Происшествия СКР проверит информацию о коронавирусе в камчатской краевой больнице Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о вспышке заболевания новой коронавирусной инфекцией среди медицинских работников ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского".

Общество IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев Аналогичная ситуация и с диваном "Фрихетен", который на Украине стоит 11 тыс. гривен, а россиянам он обойдется в 8 тыс. Возмутились украинцы разницей в цене и на другие товары. 11

Общество Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. 2