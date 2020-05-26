Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.

В России у кошки обнаружили коронавирус

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