Коронавирус
РИА НовостиВ России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
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С лапками и на карантине: в России впервые подтвердили коронавирус у домашней кошки
Екатеринбург Онлайнвчера в 16:50
В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию вокруг московской кошки с COVID-19
Московский Комсомолецвчера в 17:22
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Политика
Польские фермеры обеспокоены нехваткой украинских гастарбайтеров
Польские фермеры обеспокоены нехваткой украинских гастарбайтеров Недостаток дешевой рабсилы может привести к росту цен.
Экспресс газета вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, в своем Instagram ответил на многочисленные негативные комментарии, которые обрушились на него после того, как в Сети появилась информация о том, что он пожаловался на нехватку денег.
Pravda.Ru 25 мая в 12:20
Армия и оружие
Тяжёлую военную технику доставили в иркутский центр «Патриот»
Четыре единицы тяжёлой военной техники доставили в иркутский городской центр «Патриот», сообщили 25 мая ИА «ИрСити» в пресс-службе мэрии.
ИрСити 25 мая в 02:51
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 25 мая в 19:03
Общество
Опрошенные россияне оценили «страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей
В среднем по стране показатель составляет 350 тысяч рублей, в зависимости от города – от 240 до 580 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на итоги опроса компании «Сбербанк Управление Активами».
Давыдов.Индекс вчера в 07:08
Финансы
Россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков
Физические лица сокращают сбережения в валюте уже четвертый месяц подряд.
Телеканал 360° вчера в 20:51
Экономика
«Посылали два запроса, отказали без вопросов»: как кризис повлиял на рынок ипотеки в России
Массовая доступность и раздутый пузырь: как было до кризиса Новейшую историю России можно буквально назвать эрой кредитов.
НГС24 вчера в 22:00
Общество
Сколько продлится масочный режим в России
Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, сколько продлится масочный режим в стране.
Дни.ру 25 мая в 12:02
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Экономика
Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста
Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец вчера в 07:23
Авто
На авторынке России появится новый бренд — Chery Exeed
Название бренда CheryExeed произошло от соединения слов «chery», что означает на китайском языке «особое благословение» и «exeed», являющееся производным от английского слова «exceed» (превышать, превосходить).
Тарантас Ньюс 25 мая в 08:18
Происшествия
Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья
Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
REGNUM вчера в 23:44
Политика
В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний
«Думаю, это может произойти относительно оперативно», — отметил Уолтер и добавил, что если речь будет идти о более серьезных испытаниях с полноценным сбором данных, то на подготовку могут уйти годы.
Lenta.ru вчера в 21:40
Происшествия
В Кузбассе повар получил срок за призывы к терроризму
Молодой человек, работающий поваром в одном из городских кафе, обсуждал одну из статей и разместил в Интернете комментарии, оправдывающие терроризм как метод борьбы с представителями органов местного самоуправления.
Российская газета вчера в 08:47
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 25 мая в 15:07
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия 25 мая в 14:25
Здоровье
Инфекционку в Чите привели в полную готовность из-за роста по COVID-19
Краевую инфекционную больницу (ККИБ) в Чите привели в полную готовность из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Zabnews.ru вчера в 21:08
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Энергетика
СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+
Российские нефтяники и Минэнерго обсуждают возможность ужесточения условий сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК вчера в 17:26
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19
У курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, об этом предупредил Роспотребнадзор.
РИА Новости вчера в 23:41
Игры
Вышло дополнение The Elder Scrolls Online: Greymoor Chapter
ЭндлессГеймОвер вчера в 15:15
Футбол
Златан Ибрагимович пропустит около месяца
Чемпионат вчера в 10:17
Хоккей
Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА ещё на один сезон
В минувшем сезоне КХЛ Капризов провёл в составе ЦСКА 61 матч, в котором забросил 35 шайб и отдал 31 результативный пас.
Metaratings вчера в 17:40
Общество
Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями.
АБН вчера в 14:26
Общество
Налог на воду и штраф за борщевик: разбираемся в садовых законах нового сезона
За воду придётся заплатить Вступивший в силу в 2019 году закон о ведении садоводства и огородничества установил отсрочку на обязательное лицензирование общих скважин.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Певец NILETTO сообщил в соцсетях о маме, живущей в Тюмени
RuNews24.ru вчера в 23:57
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00