Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
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с чего всё началось

В России у кошки обнаружили коронавирус

Кошку поместили на карантин "по месту нахождения". Ранее в мире были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми. Как представляется, восприимчивыми к инфекции также являются хорьки.
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С лапками и на карантине: в России впервые подтвердили коронавирус у домашней кошки

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В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости12:01
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Metaratings вчера в 12:06
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Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

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Армия и оружие

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С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа туристических объектов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ вчера в 10:06
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ТАСС 15:57
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Вандал осквернил мемориал Великой Отечественной войны в Черноголовке

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Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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Наука

Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

По данным издания, стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.
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Гаджеты

Владельцы OnePlus 8 и 8 Pro получили эксклюзивную версию Fortnite

По словам генерального директора OnePlus Пита Лау (Pete Lau), эксклюзивная версия игры, разработанная для смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro, обеспечивает качественно новый уровень погружения в игровой процесс.
3DNews 16:02
Общество

Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
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Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
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Политика

Шойгу рассказал о выполнении оборонного заказа на фоне эпидемии

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Политика

В США рассказали о подготовке второй партии аппаратов ИВЛ для России

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Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
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Происшествия

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил € 45 тыс. вдове Радика Рамазанова, погибшего от выстрела сотрудника МВД Татарстана.
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Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
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Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом пакете поддержки бизнеса в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
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Армия и оружие

Строительство новых объектов военно-морской базы в Новороссийске почти завершено

Строительство новых объектов Новороссийской военно-морской базы Цемесской бухте почти завершено.
ТК Звезда 19:27
Шоу-бизнес

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Общество

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Авто

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В 2019 году на автосалоне в Лос-Анджелесе немецкие специалисты представили обновленные GLE 63 S и GLS 63, которые приведены в соответствие с последним поколением роскошных внедорожников.
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Происшествия

Суд арестовал трех предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы

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