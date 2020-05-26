Коронавирус
РИА НовостиВ России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
Читать в источнике
Оценить625
с чего всё началось
Кошку поместили на карантин "по месту нахождения". Ранее в мире были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми. Как представляется, восприимчивыми к инфекции также являются хорьки.РИА Новости12:01
Подробнее о событии
Показать все источники
С лапками и на карантине: в России впервые подтвердили коронавирус у домашней кошки
Екатеринбург Онлайн16:50
В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию вокруг московской кошки с COVID-19
Московский Комсомолец17:22
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Lenta.ru 07:14
Общество
Рособрнадзор обновил расписание ЕГЭ
Русский язык перенесли на 6 и 7 июля. По профильной математике экзамен будет 10 июля. Базовая в этом году не проводится.
ФедералПресс вчера в 13:38
Футбол
Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
Metaratings вчера в 12:06
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
Кино
Режиссёр «Логана» снимет «Индиану Джонса 5»
News.ru 04:55
Общество
С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа туристических объектов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ вчера в 10:06
Происшествия
Вандал осквернил мемориал Великой Отечественной войны в Черноголовке
Говорит Москва вчера в 07:20
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Наука
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
По данным издания, стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.
Lenta.ru вчера в 19:28
Гаджеты
Владельцы OnePlus 8 и 8 Pro получили эксклюзивную версию Fortnite
По словам генерального директора OnePlus Пита Лау (Pete Lau), эксклюзивная версия игры, разработанная для смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro, обеспечивает качественно новый уровень погружения в игровой процесс.
3DNews 16:02
Общество
Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску
С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
Политика
Шойгу рассказал о выполнении оборонного заказа на фоне эпидемии
Москва, 26 мая 2020, 15:02 — REGNUM Работа по государственному оборонному заказу, несмотря на определённые опасения, идёт в нормальном режиме.
REGNUM 08:02
Армия и оружие
В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»
«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело 02:07
Политика
В США рассказали о подготовке второй партии аппаратов ИВЛ для России
21 мая американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
RT на русском 18:02
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
Происшествия
ЕСПЧ присудил €45 тыс. вдове застреленного полицейским жителя Казани
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил € 45 тыс. вдове Радика Рамазанова, погибшего от выстрела сотрудника МВД Татарстана.
РБК 14:54
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
Общество
Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом пакете поддержки бизнеса в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:29
Армия и оружие
Строительство новых объектов военно-морской базы в Новороссийске почти завершено
Строительство новых объектов Новороссийской военно-морской базы Цемесской бухте почти завершено.
ТК Звезда 19:27
Шоу-бизнес
Леди Гага обнажила грудь в кожаном топе с цепями
На кадре звезда позирует в черном кожаном топе, который обнажает нижнюю часть ее груди.
VSE42.RU вчера в 22:47
Общество
Кадыров призвал медиков отказаться от отпусков из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал медработников, полицейских и других задействованных в борьбе с коронавирусом людей временно воздержаться от взятия отпусков и отгулов.
ФАН 18:24
Политика
Трамп пообещал «мощные» меры против Китая
Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Известия 18:40
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Экономика
Оборот розничной торговли в России в апреле рухнул на 23,4%
Оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года упал на 23,4% по сравнению с показателем за апрель 2019 года, до 2 трлн 104,2 млрд рублей, сообщил Росстат.
Интерфакс 14:10
Авто
Назвали российские цены на «заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63
В 2019 году на автосалоне в Лос-Анджелесе немецкие специалисты представили обновленные GLE 63 S и GLS 63, которые приведены в соответствие с последним поколением роскошных внедорожников.
SpeedMe 13:59
Происшествия
Суд арестовал трех предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы
Чертановский суд Москвы во вторник арестовал троих предполагаемых участников перестрелки на Каширском шоссе.
ТАСС 10:02
Общество
Особое мнение: Юрий Сапрыкин
Журналист Юрий Сапрыкин был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 14:01