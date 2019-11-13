Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»). Это на 417,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

с чего всё началось

В России фиксируют все больше случаев мошенничества с платежными картами, сообщает RT со ссылкой на МВД. Телеканал отмечает, что за первые девять месяцев этого года в стране зарегистрировали 10,3 тысячи преступлений по уголовной статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

В России участились случаи мошенничества с платежными картами

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