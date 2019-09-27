По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.

с чего всё началось

Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков. Об этом пишет 27 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на Банк России. Так, в июне, июле и августе ЦБ уведомил операторов связи и более чем 2,5 тыс. номеров, с которых шли звонки клиентам банков.

В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков

Волейбол Сербия выиграла чемпионат Европы по волейболу Мужская сборная Сербии одержала победу на чемпионате Европы по волейболу 2019 года.

Политика Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.

Футбол Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Политика Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Общество В России ввели новый документ для приема на работу Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Происшествия Щенок питбуля погиб, защитив детей от ядовитой змеи в США В Соединенных Штатах собака ценой своей жизни смогла защитить детей от ядовитой змеи. О происшествии сообщило издание Fox35.

Происшествия Актриса сериала «Счастливы вместе» отрицает задержание с наркотиками Актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева отрицает свое задержание с наркотиками в трусах в ночь на 25 сентября.

Политика Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.

Политика Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.

Общество Рената Литвинова прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже Рената Литвинова прошлась по подиуму в Париже. Режиссер появилась на Неделе моды в наряде от любимого бренда Balenciaga.

Политика Главный раввин Киева раскритиковал президента Украины Главный раввин Киева и Украины, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх возмутился тем, что президент страны Владимир Зеленский не посетил памятные мероприятия в Бабьем Яру.

Музыка Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М» 28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

Шоу-бизнес Лазарев впервые рассказал о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Политика Семья Ширака запретила Ле Пен присутствовать на церемонии прощания Родственники скончавшегося бывшего президента Франции Жака Ширака уведомили лидера республиканской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, что ее присутствие на церемонии его памяти будет нежелательно.

Игры Вышло видео с демонстрацией матча игры Project Resistance по Resident Evil В сеть выложили видео с демонстрацией полного матча ассиметричной онлайн-игры (игра, в которой несколько игроков противостоят одному) Project Resistance по вселенной Resident Evil.

Политика СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.

Футбол Футболисты киевского «Динамо» победили «Днепр-1» в матче чемпионата Украины "Динамо" с 17 очками занимает третье место в чемпионате Украины, "Днепр-1" с 11 балами идет седьмым.

Спорт Российские гандболистки обыграли Швейцарию в квалификации ЧЕ-2020 В выездном матче второго тура соревнований российские гандболистки нанесли поражение команде Швейцарии со счётом 35:26.