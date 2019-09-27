По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.

с чего всё началось

В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.

Политика Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.

Армия и оружие Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца» По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".

Армия и оружие Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.

Политика Украинский эксперт заявил, что Запад «встал на сторону» России Запад отказался от поддержки Украины и "перешел на сторону" России, которая усилила свои позиции во всем мире.

Происшествия Полиция назвала возможную причину крушения МиГ-29 в Словакии Нехватка авиатоплива в баках могла стать причиной крушения истребителя МиГ-29 ВВС Словакии, который разбился близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе республики в субботу.

Происшествия Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.

Гаджеты Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.

Политика Пушков прогнозирует Зеленскому большие проблемы с Берлином Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что у Киева начнутся большие проблемы в отношениях с Берлином после обнародования расшифровки разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Общество В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Волейбол Российские волейболистки проиграли сборной США в матче Кубка мира Российские волейболистки потерпели второе поражение на Кубке мира, который проходит в Японии.

Здоровье Учёные назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья Следить за полостью рта следует в любом возрасте, но особенно важно пожилым людям.

Наука Ученые нашли обратную связь между возрастом и риском развития рака Ученые выяснили, что старение может препятствовать пролиферации — разрастанию тканей организма путем размножения клеток делением — и, следовательно, распространению рака, заявил де Магальес.

Здоровье Врач рассказал, чем грипп отличается от ОРВИ Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников назвал отличительные признаки гриппа и ОРВИ.

Футбол Почеттино защитил вратаря Льориса, допустившего фатальную ошибку Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что возьмет на себя вину за ошибку Уго Льориса в победном матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) над "Саутгемптоном".

Авто ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.

Авто Представлен обновлённый пикап Nissan Titan На Техасской ярмарке компания Nissan показала рестайлинговую версию своего пикапа Titan.

Общество Внесены изменения в учет трудового стажа до 1 января 2002 года Отмечается, что пенсионер, который собирается внести изменения в учет стажа, полученного до 2002 года, должен обратиться в ПФР с заявлением в свободной форме.