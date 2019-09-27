Экономика
Ведомости«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
В России летом резко увеличилось число мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные Центробанка.
Читать в источнике
Оценить197
с чего всё началось
По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.Коммерсантъ26 сентября в 18:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банка
Коммерсантъвчера в 06:09
СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
РИА Новости26 сентября в 21:25
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Общество
МЧС прокомментировало запрет курения на балконах
В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.
Вечерняя Москва вчера в 03:04
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош в самолете
Вечерняя Москва вчера в 16:39
Происшествия
В Атлантике пропало судно с украинцами
Судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были украинские граждане, пропало во время шторма в Атлантическом океане.
Lenta.ru 11:37
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Происшествия
Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика
Управление Следственного комитета по Курской области отказало сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете из-за пародийных роликов курского комика Антона Сасина.
Pravda.Ru 09:47
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк
Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.
Сиб.фм 06:07
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru 09:19
Армия и оружие
В МИД Сирии рассказали об удерживаемых в Идлибе боевиками заложниках
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что в Идлибе террористы удерживают сирийцев «в качестве живого щита».
RT на русском 11:45
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Футбол
Павел Мамаев подписал контракт с «Ростовом»
Газета.Ru 11:59
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:03
Происшествия
Воры в законе вывезут криминальную кассу из России
Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию.
URA.Ru 07:27
Политика
Джонсону грозит уголовное дело из-за подозрений в злоупотреблениях
Против британского премьера Бориса Джонсона, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, могут начать уголовное дело.
Газета.Ru 10:57
Происшествия
В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят
Уфимские Заметки 03:06
Происшествия
На Украине столкнулись маршрутный автобус и грузовик
Как уточняет телеканал «112 Украина», возле города Жашкова столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter.
RT на русском 11:35
Футбол
«Не увидел на поле безволия». Хохлов — о поражении от «Ростова»
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги против «Ростова» (0:3) заявил, что не увидел на поле безволия.
Спорт-Экспресс 11:47
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Хоккей
СКА дома переиграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
Хоккеисты петербургского СКА дома переиграли московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:29
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru 26 сентября в 22:11
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль
Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.
Газета.Ru 07:41
Хоккей
«Автомобилист» проиграл четвертую игру подряд — на этот раз «Йокериту»
«Йокерит» из Хельсинки дома переиграл екатеринбургский «Автомобилист» 28 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Красная весна 12:11
Футбол
Буффон вошёл в историю итальянского футбола, побив рекорд Мальдини
Евро-футбол.ру 09:41
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Политика
Медведчук обвинил Волкера в архинепрофессионализме и вредительстве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера стала итогом его архинепрофессионализма.
Московский Комсомолец 09:53
Музыка
Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
Актуальные Новости 09:31