По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.

с чего всё началось

В России летом резко увеличилось число мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные Центробанка.

«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

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