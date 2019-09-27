Экономика

ВедомостиВедомости«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

В России летом резко увеличилось число мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные Центробанка.
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с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.
Коммерсантъ26 сентября в 18:33

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«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

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Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банка

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RT на русскомвчера в 08:17

СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

РИА Новости26 сентября в 21:25

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

РБК26 сентября в 20:28

Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

URA.Ru26 сентября в 19:28
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