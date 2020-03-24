Коронавирус
Мой БрянскВ России ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор
Российская компания PM&HM разработала ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе вызванной коронавирусом пневмонии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Российской венчурной компании. Ингаляторы готовят к выходу на рынок.
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с чего всё началось
Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).РИА Новостивчера в 20:27
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Политика
СКР возбудил уголовное дело против Чубарова
«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
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Боевые корабли НАТО направляются в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Происшествия
Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили
Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
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В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой
В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
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Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»
Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Политика
Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
За сутки число заражения коронавирусом на Украине увеличилось до 83
Министерство здравоохранения Украины зафиксировало 10 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
Сотрудников поликлиники Минобороны обязали шить маски самостоятельно
На прошлой неделе в Федеральной антимонопольной службе заявили, что из-за вспышки коронавируса в Москве зафиксирован дефицит медицинских масок.
Общество
«Роскачество» дало рекомендации по посещению магазинов
Россиянам рассказали, как нужно правильно ходить по магазинам и заказывать продукты во время коронавируса.
Здоровье
Доктор Мясников сравнил коронавирус Италии и России
Для сравнения Мясников привел и Россию, которой удается эффективнее контролировать заболеваемость коронавирусом, так как всех с симптомами и подтвержденными анализами COVID-19 отправляют "под замок" в больницы.
Здоровье
Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты
Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Энергетика
Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Общество
Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем
Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Экономика
В Госдуме назвали спекуляцией предупреждение о росте цен на бензин
Глава организации Павел Баженов отметил, что благодаря поддержке властей будет предупреждён спекулятивный рост цен, что обеспечит бесперебойные поставки товаров первой необходимости в магазины и аптеки.
Футбол
Мусаев включил игрока «Краснодара» в тройку лучших футболистов сезона
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал свою версию лучших футболистов Тинькофф РПЛ сезона-2019/20.
Происшествия
В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался
Общество
Трое пациентов в Красноярске излечились от коронавируса
Авто
Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson
Судя по опубликованным на Thekoreancarblog.com снимкам, со сменой поколения Tucson получит новый руль – он будет точно таким же, как у актуальных седанов Elantra и Sonata.
Здоровье
В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом
Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае снижается с каждым днем, уже более 90% заболевших выздоровели, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Авто
В России изменились цены на новые автомобили в марте
Стоимость новых легковых автомобилей в России продолжает расти, при этом в марте ситуация кардинально изменилась.