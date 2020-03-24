Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскВ России ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор

Российская компания PM&HM разработала ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе вызванной коронавирусом пневмонии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Российской венчурной компании. Ингаляторы готовят к выходу на рынок.
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с чего всё началось

Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
РИА Новостивчера в 20:27

Подробнее о событии

Российские ученые создали ингалятор для облегчения лечения коронавируса

ТК Звездавчера в 23:50

Ингалятор для лечения коронавируса создали в РФ

News.ruвчера в 22:37

Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

РИА Новостивчера в 20:27

Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор

Известиявчера в 21:48

В России изобретен новый тип ингалятора для лечения коронавируса

РЕН ТВвчера в 21:09

Облегчающий лечение коронавируса ингалятор разработали в России

Взгляд.рувчера в 20:53

Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор

Pravda.Ruвчера в 22:18
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Политика

СКР возбудил уголовное дело против Чубарова

«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 10:52
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru вчера в 04:00
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Политика

В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой

В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
REGNUM вчера в 08:38
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
RT на русском 02:22
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Политика

Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Ведомости 02:15
Политика

Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
Интерфакс 02:13
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
Общество

За сутки число заражения коронавирусом на Украине увеличилось до 83

Министерство здравоохранения Украины зафиксировало 10 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки.
ТАСС вчера в 17:56
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество

Сотрудников поликлиники Минобороны обязали шить маски самостоятельно

На прошлой неделе в Федеральной антимонопольной службе заявили, что из-за вспышки коронавируса в Москве зафиксирован дефицит медицинских масок.
Говорит Москва 00:54
Общество

«Роскачество» дало рекомендации по посещению магазинов

Россиянам рассказали, как нужно правильно ходить по магазинам и заказывать продукты во время коронавируса.
ФедералПресс 02:21
Здоровье

Доктор Мясников сравнил коронавирус Италии и России

Для сравнения Мясников привел и Россию, которой удается эффективнее контролировать заболеваемость коронавирусом, так как всех с симптомами и подтвержденными анализами COVID-19 отправляют "под замок" в больницы.
VSE42.RU 02:04
Здоровье

Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты

Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Известия вчера в 23:02
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 вчера в 16:10
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:52
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Экономика

В Госдуме назвали спекуляцией предупреждение о росте цен на бензин

Глава организации Павел Баженов отметил, что благодаря поддержке властей будет предупреждён спекулятивный рост цен, что обеспечит бесперебойные поставки товаров первой необходимости в магазины и аптеки.
Говорит Москва вчера в 10:37
Футбол

Мусаев включил игрока «Краснодара» в тройку лучших футболистов сезона

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал свою версию лучших футболистов Тинькофф РПЛ сезона-2019/20.
Матч ТВ 22 марта в 12:12
Происшествия

В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался

Газета.Ru вчера в 08:11
Общество

Трое пациентов в Красноярске излечились от коронавируса

Наш Красноярский край 00:43
Авто

Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson

Судя по опубликованным на Thekoreancarblog.com снимкам, со сменой поколения Tucson получит новый руль – он будет точно таким же, как у актуальных седанов Elantra и Sonata.
Автоновости дня 02:14
Здоровье

В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае снижается с каждым днем, уже более 90% заболевших выздоровели, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Daily Storm 02:06
Авто

В России изменились цены на новые автомобили в марте

Стоимость новых легковых автомобилей в России продолжает расти, при этом в марте ситуация кардинально изменилась.
32CARS.ru 01:29
Как работают Яндекс.Новости?
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