Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).

с чего всё началось

Российская компания PM&HM разработала ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе вызванной коронавирусом пневмонии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Российской венчурной компании. Ингаляторы готовят к выходу на рынок.

Политика СКР возбудил уголовное дело против Чубарова «Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Политика В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.

Общество Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.

Политика Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".

Общество Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Общество Сотрудников поликлиники Минобороны обязали шить маски самостоятельно На прошлой неделе в Федеральной антимонопольной службе заявили, что из-за вспышки коронавируса в Москве зафиксирован дефицит медицинских масок.

Здоровье Доктор Мясников сравнил коронавирус Италии и России Для сравнения Мясников привел и Россию, которой удается эффективнее контролировать заболеваемость коронавирусом, так как всех с симптомами и подтвержденными анализами COVID-19 отправляют "под замок" в больницы.

Здоровье Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Игры Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.

Финансы Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Экономика В Госдуме назвали спекуляцией предупреждение о росте цен на бензин Глава организации Павел Баженов отметил, что благодаря поддержке властей будет предупреждён спекулятивный рост цен, что обеспечит бесперебойные поставки товаров первой необходимости в магазины и аптеки.

Авто Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson Судя по опубликованным на Thekoreancarblog.com снимкам, со сменой поколения Tucson получит новый руль – он будет точно таким же, как у актуальных седанов Elantra и Sonata.