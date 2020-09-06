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Татар-информ
Татар-информ

В России учителей школ не обяжут прививаться от коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе визита в Казань заверил в беспочвенности слухов о переходе школ на дистанционное обучение.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
ТАСС05:33
Подробнее о событии
ТАСС

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

ТАСС05:33
Российская газета

От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса

Российская газета08:50
Комсомольская правда

Школьники не будут обязаны сдавать тесты на коронавирус

Комсомольская правда06:43
РБК

Минпросвещения пообещало не требовать от учителей обязательной вакцинации

РБК07:52
Эхо Москвы

Российских школьников не будут принуждать к сдаче тестов на коронавирус в течение всего учебного года

Эхо Москвы05:32
РЕН ТВ

Стало известно, будут ли требовать у школьников тесты на COVID

РЕН ТВ05:22
Газета.Ru

Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

Газета.Ru05:56

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
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Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

В четверг, 3 сентября, акции Apple упали на 8%, это снизило капитализацию корпорации на $180 млрд — рекордное однодневное падение капитализации не только для Apple, но и для американских компаний в целом.
Коммерсантъ4 сентября в 05:42
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Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
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Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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