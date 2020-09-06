В России учителей школ не обяжут прививаться от коронавируса
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Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе визита в Казань заверил в беспочвенности слухов о переходе школ на дистанционное обучение.В источнике
С чего всё началось
От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус
От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
ТАСС05:33
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