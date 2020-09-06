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Татар-информ
Татар-информ

В России учителей школ не обяжут прививаться от коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе визита в Казань заверил в беспочвенности слухов о переходе школ на дистанционное обучение.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
ТАСС05:33
Подробнее о событии
РБК

Минпросвещения пообещало не требовать от учителей обязательной вакцинации

РБК07:52
Российская газета

От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса

Российская газета08:50
Газета.Ru

Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

Газета.Ru05:56
Комсомольская правда

Школьники не будут обязаны сдавать тесты на коронавирус

Комсомольская правда06:43
ТАСС

От школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

ТАСС05:33
Эхо Москвы

Российских школьников не будут принуждать к сдаче тестов на коронавирус в течение всего учебного года

Эхо Москвы05:32
Коммерсантъ

Учителей российских школ не обяжут прививаться от коронавируса

Коммерсантъ07:16

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере
ТАСС06:17
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Черчесов подвёл итоги после двух матчей сборной России в Лиге наций

Россияне после двух побед набрали шесть очков и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу третьей группы в Лиге B. Ранее Черчесов прокомментировал победу сборной России по футболу над командой Венгрии.
RT на русском14:47

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
3,2K

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
3,1K

На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUM06:03
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