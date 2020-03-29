Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ России образован новый президиум правительства

В России образован президиум правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Белого дома.
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с чего всё началось
Согласно документу
, опубликованному на сайте правительства, в президиум вошли: председатель кабинета Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместители премьер-министра Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Интерфакс03:09

Подробнее о событии

Правительство России образовало президиум

RT на русском03:23

Мишустин сформировал президиум правительства

РИА Новости03:07

В России образован новый президиум правительства

Коммерсантъ03:22

В России образован президиум правительства

ТАСС03:15

Мишустин сформировал президиум правительства России

Интерфакс03:09

В новый президиум правительства вошли 20 человек

РБК03:23

Российское правительство образовало президиум

Известия03:05
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Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Общество

В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

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Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Родителям следует исключить прогулки с детьми, а также контакты детей с другими людьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 27 марта в 23:39
Музыка

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РИА Новости вчера в 21:24
Общество

Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов

RT на русском 07:30
Политика

Мишустин поручил закрыть границы России с 30 марта

Российское правительство поручило Минтрансу совместно с различными ведомствами полностью закрыть границы России с другими странами с полуночи 30 марта.
Газета.Ru вчера в 13:14
Общество

В Череповце вводится режим ЧС из-за коронавируса

Режим ЧС из-за коронавируса вводят в Череповце. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.
Вечерние Ведомости вчера в 07:25
Общество

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Президент Владимир Путин поручил правительству определить перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали от эпидемии коронавирусной инфекции.
News.ru 04:38
Футбол

Во Франции телеканал перепутал Месси и его иранского двойника

Французский телеканал M6 перепутал нападающего и капитана испанского футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси и его иранского двойника Резу Парастеша.
RT на русском 07:35
Общество

Служения в Исаакиевском соборе приостановили до 5 апреля

Богослужения в Исаакиевском соборе приостановили в связи с коронавирусом. Вход в собор для посетителей будет запрещен до 5 апреля.
Политика Сегодня вчера в 06:57
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
ТАСС 27 марта в 09:56
Политика

РФ и США из-за коронавируса прекращают инспекции в рамках СНВ-3

Вашингтон, 29 марта 2020, 08:09 — REGNUM Инспекционную деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) временно приостановили Российская Федерация и США.
REGNUM 01:09
Происшествия

Россиянин из мести убил семью с двумя детьми

Житель Якутии, проходящий по делу о сбыте наркотиков, убил семью с двумя детьми.
Lenta.ru 07:29
Энергетика

В США впервые зафиксированы отрицательные цены на нефть

Газета.Ru вчера в 07:25
Здоровье

Первую пациентку с коронавирусом на Ставрополье готовят к выписке

Первую на Ставрополье пациентку с коронавирусом готовятся выписывать на следующей неделе, сообщил в инстаграме глава региона Владимир Владимиров 29 марта.
Аргументы и Факты - Ставрополь 06:04
Футбол

Дзюба выложил видео, как играет в PES против Бийола

Sports.ru вчера в 16:29
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Общество

Власти Китая объявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение эпидемии коронавируса на территории Китая признано остановленным.
REGNUM 07:19
Религия

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:59
Здоровье

В региональном минздраве озвучили актуальные данные по коронавирусу

В Оренбургской области официально пять подтвежденных случаев коронавирусной инфеции, двое пациентов находятся в состоянии средней тяжести.
Вестирама.ру 07:00
Музыка

Пухляш из Little Big станцевал в студии НТВ под хит Лолиты

Дмитрий Красилов в студии программы НТВ «Центральное телевидение» рассказал, что еще точно не знает, как теперь будет проходить «Евровидение».
НТВ вчера в 09:06
Происшествия

В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка

В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Газета.Ru 06:35
Общество

Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта

Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована в Москву из Египта, после чего отправилась на карантин.
Вести.Ru 05:34
Политика

Песков не исключил продолжения формата видеосвязи для саммитов G20

В четверг Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите "большой двадцатки", который впервые проходил в формате видеоконференции.
РИА Новости 07:16
Происшествия

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Иркутске

В Иркутске выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Газета.Ru вчера в 19:54
Общество

Власти Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина

«Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска», — цитирует ABC отчет службы политическому руководству Италии.
Компания 06:39
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество

Правительство утвердило список необходимых при коронавирусе товаров

Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости при коронавирусе, кроме продовольственных.
BFM.ru вчера в 10:43
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:08
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