Политика
КоммерсантъВ России образован новый президиум правительства
В России образован президиум правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Белого дома.
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с чего всё началось
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, в президиум вошли: председатель кабинета Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместители премьер-министра Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.Интерфакс03:09
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