с чего всё началось

В России образован президиум правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Белого дома.

Общество Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса Родителям следует исключить прогулки с детьми, а также контакты детей с другими людьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Мишустин поручил закрыть границы России с 30 марта Российское правительство поручило Минтрансу совместно с различными ведомствами полностью закрыть границы России с другими странами с полуночи 30 марта.

Общество Путин поручил определить отрасли, пострадавшие от коронавируса Президент Владимир Путин поручил правительству определить перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали от эпидемии коронавирусной инфекции.

Общество Служения в Исаакиевском соборе приостановили до 5 апреля Богослужения в Исаакиевском соборе приостановили в связи с коронавирусом. Вход в собор для посетителей будет запрещен до 5 апреля.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Политика РФ и США из-за коронавируса прекращают инспекции в рамках СНВ-3 Вашингтон, 29 марта 2020, 08:09 — REGNUM Инспекционную деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) временно приостановили Российская Федерация и США.

Здоровье Первую пациентку с коронавирусом на Ставрополье готовят к выписке Первую на Ставрополье пациентку с коронавирусом готовятся выписывать на следующей неделе, сообщил в инстаграме глава региона Владимир Владимиров 29 марта.

Религия Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована в Москву из Египта, после чего отправилась на карантин.

Происшествия Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Иркутске В Иркутске выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.