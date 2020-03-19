с чего всё началось

Российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента с COVID-19 из России, отмечается в сообщении.

Политика Мишустин сообщил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета, которая занимается противодействием распространению коронавируса, а при правительстве в этом направлении работает координационный совет.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Политика Стали известны инициаторы информационной кампании против Терешковой «Развернувшаяся в СМИ информационная кампания против Валентины Терешковой оказалась не стихийной, ее умышленно провоцировали прозападные СМИ и оппозиционные отбросы в лице (Алексея) Навального, (Михаила) Ходорковского и клана Гудковых», – говорится в сообщении.

Гаджеты Бета-версия Android 11 Developer Preview 2 появится не раньше мая В связи с вышесказанным 18 марта состоялся дебют Android 11 Developer Preview 2. Судя по названию, эта версия предназначается исключительно для разработчиков: обычным пользователям точно не нужно загружать её, так как работа вряд ли будет стабильной и полноценной, подчеркнули в компании.

Происшествия Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.

Экономика Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Политика Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года Отвечая на вопрос журналиста, в каком качестве Путин видит себя после 2024 года, глава государства заметил, что ответа на этот вопрос у него пока нет, поскольку впереди еще много времени.