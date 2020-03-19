Коронавирус
РИА НовостиРоссийские ученые расшифровали полный геном коронавируса
Российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента с COVID-19 из России, отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
На сайте Министерства здравоохранения России появилось сообщение о том, что российскими учеными был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2.Московский Комсомолец06:32
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