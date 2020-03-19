Коронавирус

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Российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента с COVID-19 из России, отмечается в сообщении.
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 Министерства здравоохранения России появилось сообщение о том, что российскими учеными был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2.
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Минздрав сообщил о расшифровке генома коронавируса российскими учеными

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Российским ученым удалось секвенировать полный геном коронавируса

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