Политика
РБКВ правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России
В пятницу Лукашенко заявил, что преодолеть барьеры, которые планировалось устранить при создании ЕАЭС, не удалось. По его словам, со стороны России «стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания».
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
Политика
Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Футбол
Четверо футболистов могут покинуть ФК «Ростов» зимой
Футбольный клуб «Ростов» текущей зимой может потерять сразу четырех игроков, сообщает РИА ФАН.
Космос
В NASA сообщили об успешной подготовке высадки первой женщины на Луну
В Алабаме успешно прошли испытания двигателя, построенного специально для космическом корабле NASA Orion, который в 2024 году должен отправить на Луну первую женщину-астронавта.
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Авто
В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia
Новый язык дизайна Skoda гарантирует, что четвертое поколение самой продаваемой модели в истории марки будет иметь гораздо более эмоциональный вид, сочетая компактные размеры с очень щедрым количеством внутреннего пространства.
Политика
Назван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии
Как сообщает «Комсомольская правда», один из курдских офицеров заявил, что оскорбления в адрес России на стенах покинутой базы оставили не американцы.
Авто
Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа
Новая генерация получила переработанную радиаторную решетку с оригинальным рисунком, к тому же ДХО поменяли свой рисунок, в общем обновленный седан довольно сильно отличается от предшественника.
Происшествия
Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне.
Здоровье
Минздрав Дагестана рассказал о состоянии заразившихся сибирской язвой
Пять человек остаются в дагестанском центре инфекционных болезней с подозрением на сибирскую язву, все — жители села Новокули.
Армия и оружие
Военные Сирии сбили два беспилотника боевиков в Латакии
«В районе населенного пункта Кбана провинции Латакия подразделениями вооруженных сил САР сбиты два беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками в юго-западном направлении», - заявил он на брифинге.
Общество
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
Баскетбол
«Зенит» победил «Олимпиакос» в Евролиге
Авто
Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню
Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
Общество
Илон Маск выступил перед участниками краснодарского форума
Общество
Концерт Little Big в Калининграде отменяют из-за активиста
Концерт российской музыкальной группы Little Big в Калининграде могут отметить из-за активиста благотворительного фонда, который призвал запретить музыкальное шоу.
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
Происшествия
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс».
Футбол
Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией
Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
Шоу-бизнес
Бывшая супруга Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Мужем Дарьи Жуковой стал 34-летний Ставрос Ниархос, наследник судостроительной компании, которая носит его имя.
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
Космос
SpaceX запустит на орбиту еще 30 тысяч спутников
Компания SpaceX из США планирует запустить на земную орбиту ещё 30 тысяч спутников.
Футбол
«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины
«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.