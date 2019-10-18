Политика

РБКРБКВ правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России

В пятницу Лукашенко заявил, что преодолеть барьеры, которые планировалось устранить при создании ЕАЭС, не удалось. По его словам, со стороны России «стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания».
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Лукашенко: Россия тормозит интеграционные процессы в ЕАЭС

Росбалт08:26

Кабмин оценил заявления Лукашенко о мерах в отношении белорусских продуктов

News.ru13:19

В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России

РБК13:59

В России удивились словам Лукашенко о сдерживании интеграции ЕАЭС

Lenta.ru14:23

В правительстве России ответили на «странное» заявление Лукашенко

Взгляд.ру13:07

В правительстве сочли странными слова Лукашенко о «сдерживающих мерах» РФ

Газета.Ru14:31

Лукашенко заявил, что РФ тормозит интеграционные процессы в ЕврАзЭС

РЕН ТВ16:56
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Гаджеты

Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком

Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
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Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП

Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
SpeedMe 04:19
Политика

Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».
RT на русском 14:28
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета 14:25
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес

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Футбол

Четверо футболистов могут покинуть ФК «Ростов» зимой

Футбольный клуб «Ростов» текущей зимой может потерять сразу четырех игроков, сообщает РИА ФАН.
Rostov gazeta 06:37
Космос

В NASA сообщили об успешной подготовке высадки первой женщины на Луну

В Алабаме успешно прошли испытания двигателя, построенного специально для космическом корабле NASA Orion, который в 2024 году должен отправить на Луну первую женщину-астронавта.
Профиль 04:34
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Авто

В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia

Новый язык дизайна Skoda гарантирует, что четвертое поколение самой продаваемой модели в истории марки будет иметь гораздо более эмоциональный вид, сочетая компактные размеры с очень щедрым количеством внутреннего пространства.
SpeedMe вчера в 04:16
Политика

Назван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии

Как сообщает «Комсомольская правда», один из курдских офицеров заявил, что оскорбления в адрес России на стенах покинутой базы оставили не американцы.
Военное дело 14:50
Авто

Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа

Новая генерация получила переработанную радиаторную решетку с оригинальным рисунком, к тому же ДХО поменяли свой рисунок, в общем обновленный седан довольно сильно отличается от предшественника.
ГЛАС.RU 14:15
Происшествия

Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне.
Lenta.ru 10:53
Здоровье

Минздрав Дагестана рассказал о состоянии заразившихся сибирской язвой

Пять человек остаются в дагестанском центре инфекционных болезней с подозрением на сибирскую язву, все — жители села Новокули.
REGNUM 04:08
Армия и оружие

Военные Сирии сбили два беспилотника боевиков в Латакии

«В районе населенного пункта Кбана провинции Латакия подразделениями вооруженных сил САР сбиты два беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками в юго-западном направлении», - заявил он на брифинге.
ТК Звезда 15:00
Общество

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК 01:44
Баскетбол

«Зенит» победил «Олимпиакос» в Евролиге

Metaratings 16:37
Авто

Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню

Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
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Общество

Илон Маск выступил перед участниками краснодарского форума

Российская газета 16:23
Общество

Концерт Little Big в Калининграде отменяют из-за активиста

Концерт российской музыкальной группы Little Big в Калининграде могут отметить из-за активиста благотворительного фонда, который призвал запретить музыкальное шоу.
Газета.Ru 13:12
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Армия и оружие

Минобороны РФ получило очередной дивизион ЗРК «Тор-М2»

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Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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Общество

Парки с кольцевой железной дорогой появятся в Горской под Петербургом

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Происшествия

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс».
Ведомости вчера в 14:10
Футбол

Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией

Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
News.ru вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Бывшая супруга Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера

Мужем Дарьи Жуковой стал 34-летний Ставрос Ниархос, наследник судостроительной компании, которая носит его имя.
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Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
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Космос

SpaceX запустит на орбиту еще 30 тысяч спутников

Компания SpaceX из США планирует запустить на земную орбиту ещё 30 тысяч спутников.
Восток-Медиа вчера в 03:16
Футбол

«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины

«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
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Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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