Политика

Lenta.ruLenta.ruВ России удивились словам Лукашенко о сдерживании интеграции ЕАЭС

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о сдерживании Россией интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) звучит «довольно странно». Об этом заявил источник в российском Кабинете министров, передает ТАСС.
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Александр Григорьевич Лукашенко
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