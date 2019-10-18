Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о сдерживании Россией интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) звучит «довольно странно». Об этом заявил источник в российском Кабинете министров, передает ТАСС.

В России удивились словам Лукашенко о сдерживании интеграции ЕАЭС

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