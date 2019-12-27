Экономика

РосбалтРосбалтВ России удвоилась доля самых рискованных клиентов банков

В России, по данным на конец ноября 2019 года, 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, и за 5 лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитали эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс».
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

РБКвчера в 01:00

В России удвоилась доля самых рискованных клиентов банков

Росбалтвчера в 01:35

Доля просроченных более 90 дней розничных кредитов в ноябре снизилась до минимума с декабря 2012 года - ЦБ РФ

Финмаркетвчера в 10:09

Доля россиян с кредитами в четырех и более банках удвоилась за пять лет

Forbesвчера в 03:56

Аналитики оценили рост доли россиян с кредитами в нескольких банках

Rambler News Serviceвчера в 04:49

Доля россиян, закредитованных в четырех и более банках, удвоилась за пять лет

Интересантвчера в 02:04

Около 2,5 млн россиян взяли кредиты в четырех и более банках

Компаниявчера в 02:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
Футбол

8 абсолютно бесполезных вещей, которые точно есть у тебя дома (спорим?)

Мало кто поспорит с тем, что у нас дома завалялась масса абсолютно ненужного стаффа — от любимой футболки с дыркой, которую нужно было выкинуть (или пустить на тряпки) еще пару лет назад, до диплома о высшем образовании.
Playboyrussia.com 23 декабря в 19:02
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Lenta.ru 14:09
Политика

В МИД России объяснили назначение нового департамента

В МИД России объяснили каким будет назначение нового, 42-го департамента внешнеполитического ведомства.
RT на русском 17:51
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа

Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
РИА Новости 19:22
Хоккей

Фантастический старт молодёжной сборной России в матче с Канадой, видео голов и штурма

Турнирная таблица МЧМ-2020 Календарь МЧМ-2020 Тяжёлое турнирное положение до матча Молодёжный чемпионат мира – 2020 стартовал только 26 декабря, однако турнирная ситуация для сборной России перед матчем с Канадой запуталась таким образом, что стоило начать думать не о лёгком сопернике по четвертьфиналу (Швейцария или Словакия), а о том, как туда вообще пробиться.
Чемпионат 14:09
Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:46
Происшествия

Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет

РИА Новости 06:26
Происшествия

В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
РИА Новости 08:08
Технологии

«Газпром-медиа» приобрёл технологическую компанию Getintent

Холдинг «Газпром-медиа» объявляет о покупке технологической компании Getintent, которая специализируется на сервисах автоматизированного размещения рекламы.
Sostav.ru вчера в 06:05
Наука

К 2050 году все страны мира могут перейти на «зеленую» энергию

Эксперты уверены, что переход на альтернативные источники питания к 2050 году вполне реален, так как ранее план был рассчитан до 2030 года, но в силу социальных и политических причин актуальный расчет более целесообразен.
ГЛАС.RU 12:00
Экономика

Путин принял закон, направленный на повышение прозрачности госзакупок

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок, в частности у единственного поставщика, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.
РИА Новости 17:34
Политика

Путин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.
РЕН ТВ 10:15
Транспорт

Правительство РФ одобрило штраф за неоплату проезда по платной дороге

Тарантас Ньюс 26 декабря в 09:03
Общество

Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram

"Итоги года", - написала в своем посте Симоньян. Как известно, именно Роскомнадзор был инициатором блокировки Telegram.
Газета.Ru 09:17
Происшествия

Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
REGNUM 18:39
Футбол

«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону»

Sportbox.RU вчера в 16:43
Фигурное катание

Евгения Медведева объяснила отказ выступить на чемпионате России

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему решила отказаться от выступления на чемпионате России.
Вечерняя Москва 18:19
Политика

Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
News.ru вчера в 10:22
Общество

Алина Загитова дебютировала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»

Уроженка Ижевска, действующая чемпионка мира и Олимпиады по фигурному катанию Алина Загитова дебютировала в качестве артистки ледового шоу Татьяны Навки Спящая красавица.
Izhlife 03:18
Футбол

Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено

Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако". В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции.
Вести.Ru 16:11
Футбол

Форвард «Ростова» Шомуродов женился

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Чемпионат 07:53
Авто

Первые фото российского электромобиля «Монарх» появились в сети

Согласно имеющейся информации, электромобиль будет построен на масштабируемой «тележке».
ГЛАС.RU вчера в 05:38
Общество

Правительство разъяснило новые правила регистрации машин

С 1 января 2020 года изменятся правила регистрации автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
RT на русском 26 декабря в 13:04
Общество

Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

РБК 08:32
Происшествия

Молодого врача Андрея Кима застрелили в Магадане

Утром в субботу, 28 декабря, в Магадане погиб 36-летний врач Андрей Ким.
Регион online 05:30
Футбол

«Краснодар» официально объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»

Газета.Ru 04:14
Технологии

«Газпром нефть» провела на Сахалине первую в России сейсморазведку с помощью станций «КРАБ»

РИА Сахалин-Курилы вчера в 22:38
Игры

Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption

Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
CyberSport.ru 09:36
Шоу-бизнес

Орнелла Мути начала учить русский язык

Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала, что в надежде получить гражданство Российской Федерации начала учить русский язык.
Вечерняя Москва 15:35
Общество

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
РБК вчера в 20:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное