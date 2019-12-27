Экономика
РосбалтВ России удвоилась доля самых рискованных клиентов банков
В России, по данным на конец ноября 2019 года, 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, и за 5 лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитали эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Аналитики оценили рост доли россиян с кредитами в нескольких банках
Rambler News Serviceвчера в 04:49
Доля россиян, закредитованных в четырех и более банках, удвоилась за пять лет
Интересантвчера в 02:04
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