Экономика

РосбалтРосбалтВ России удвоилась доля самых рискованных клиентов банков

В России, по данным на конец ноября 2019 года, 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, и за 5 лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитали эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

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