Экономика
РосбалтВ России удвоилась доля самых рискованных клиентов банков
В России, по данным на конец ноября 2019 года, 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, и за 5 лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитали эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествия
В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова порадовала публику предновогодним шпагатом в бане
У многих скандально известная балерина Анастасия Волочкова стойко ассоциируется со шпагатом и баней.
Общество
Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
Народная артистка СССР художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
В 2020 году Chery представит в России несколько новинок
Компания Chery в 2020 году привезет в Россию флагманский кроссовер Chery Tiggo 8, кроссовер TXL, а также автомобиль под брендом Exeed.
Футбол
Экс-игрок киевского «Динамо» Горан Попов: «Знаю, что россияне и украинцы — один славянский народ»
Знаю, что это один славянский народ — Украина и Россия. И в обеих странах говорят по-русски, — сказал Попов в интервью Tribuna.ua.
Политика
США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда
"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
Авто
УАЗ остановит выпуск машин до 10 февраля
Армия и оружие
Названо главное достижение российской группировки войск в Сирии за год
«Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», - сказал Чайко.
Армия и оружие
Правительство Ливии запросило у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
Футбол
Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Казахстане
В Казахстане в Алматы 27 декабря разбился пассажирский самолет. В телеграм-каналах появилось видео с места крушения воздушного судна.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
Фигурное катание
Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Космос
Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор
Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
Политика
Протестующие в Черногории направились в Подгорицу
После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.
Кино
Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дэдпула» от Marvel
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Известный актёр Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущей и модели Алёны Водонаевой, призвавшей россиянок «не рожать рабов».
Происшествия
В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом
В Липецкой области полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом, в которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
Здоровье
Медучреждения Волжского переходят на особый режим работы
При вызове на дом врач придет в период времени с 12.00 до 15.00 часов. Травмпункты региона будут работать в круглосуточном режиме.