Экономика

РосбалтРосбалтВ России удвоилась доля самых рискованных клиентов банков

В России, по данным на конец ноября 2019 года, 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, и за 5 лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитали эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс».
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

РБК01:00

В России удвоилась доля самых рискованных клиентов банков

Росбалт01:35

Доля россиян с кредитами в четырех и более банках удвоилась за пять лет

Forbes03:56

Аналитики оценили рост доли россиян с кредитами в нескольких банках

Rambler News Service04:49

Закредитованность населения растет - заемщики становятся мультибанковскими

Финмаркет03:37

Доля россиян, закредитованных в четырех и более банках, удвоилась за пять лет

Интересант02:04

«Эквифакс»: россияне все чаще берут кредит в нескольких банках

Банки.ру05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 22:25, Ашберн
Космос

Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу

РИА Новости 05:23
Футбол

Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»

Вести.Ru 14:16
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru 11:37
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости 04:58
Происшествия

СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

РИА Новости 04:11
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 17:19
Фигурное катание

Косторная побила свой мировой рекорд в короткой программе на ЧР

Фигуристка Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России.
Труд 11:29
Политика

Захарова назвала «Северный поток-2» не касающимся США делом

Проект газопровода «Северный поток-2» является европейским делом, которое не касается США.
Lenta.ru 18:27
Происшествия

На Гавайях нашли тела шести погибших людей при крушении вертолета

Спасатели обнаружили тела шести человек, погибших при крушении вертолета на Гавайях.
РБК 22:12
Политика

На Украине рассказали об импорте картофеля из Африки

Глава Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что Украина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукции и в частности вынуждена импортировать картофель из африканских стран.
RT на русском 21:49
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ 21:19
Общество

В Одессе освободили из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме

Приморский районный суд Одессы принял решение отпустить из-под стражи 11 человек, которых подозревают в совершении террористических актов.
News.ru 15:46
Происшествия

Лобовое столкновение произошло на Корсаковской трассе

АСТВ 21:55
Экономика

Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Российская газета вчера в 00:16
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
Наука

Ученые: переизбыток сладкого способен вызвать депрессию

Сахар подрывает микрофлору кишечника, Сладости способны на время улучшить настроение, но потом состояние человека будет ухудшаться.
Российский Вестник 13:31
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Саратов 24 вчера в 06:26
Политика

Посол России в Польше был вызван в польский МИД

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Вести.Ru 16:53
Армия и оружие

Компания Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет

Компания Raytheon Missile Systems получила от Пентагона контракт на производство ракет «воздух-воздух», его сумма составила $768 млн.
RT на русском 21:15
Энергетика

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Интерфакс 02:55
Культура

Элтон Джон, Роджер Тейлор и другие получили почетные британские ордена

Британский музыкант сэр Элтон Джон удостоен Ордена Кавалеров Почета за выдающиеся достижения в музыке.
Известия 21:34
Происшествия

Мужчина под Краснодаром расстрелял соседей из-за громкой музыки

В Краснодарском крае житель Анапы расстрелял соседей из-за того, что они громко слушали музыку. об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru 17:53
Общество

Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Комментируя призывы Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести «опеределенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить общественность от «дам с пониженной социальной ответственностью».
RuNews24.ru 15:18
Наука

Ученые из Флориды сняли на видео рыбу, использующую плавники как ноги

Учёные из США сняли на видео редкого глубоководного удильщика, который использует плавники как ноги.
Piter.tv 25 декабря в 02:06
Шоу-бизнес

Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
StarHit.ru 13:00
Экономика

Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
РБК 25 декабря в 07:59
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 01:21
Музыка

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Серегей Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
РИА Новости 16:41
Авто

В России выявили 1,5 млн авто с бракованной системой безопасности

Тарантас Ньюс вчера в 22:39
Футбол

«Тоттенхэм» вернул из аренды трех игроков

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о решении клуба вернуть из аренды трех своих игроков.
Sportbox.RU 17:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное