Экономика
РосбалтВ России удвоилась доля самых рискованных клиентов банков
В России, по данным на конец ноября 2019 года, 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, и за 5 лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитали эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Кино
Путин поздравил Эммануила Виторгана с 80-летним юбилеем
Сегодня, 27 декабря, президент России Владимир Путин принес свои поздравления актеру театра и кино Эммануилу Виторгану.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Политика
Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях
Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Происшествия
Генпрокуратура отказалась заключать обвинение по делу сестер Хачатурян
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Строительство газопровода "Северный поток-2" будет закончено, несмотря на введенные против этого проекта санкции США.
Единоборства
Александр Емельяненко отреагировал на слова брата о том, что он мертв
Александр Емельяненко прокомментировал слова своего брата Федора Емельяненко, который ранее заявил, что с младшим братом его уже ничего не связывает и он считает, что брат мертв.
Кино
Россиянам впервые покажут «Иронию судьбы» в новом формате
Телеканал "Россия" покажет отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром !".
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Происшествия
Очевидцы сообщили детали крушения самолета в Казахстане
Пассажирка самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение в Казахстане, рассказала порталу Tengrinews.kz о происшествии.
Экономика
Эксперты оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб
Теневой оборот алкоголя в Сети в 2019 году вырос на 19% и составил 2,5 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании в сфере информационной безопасности Group-IB, с которым ознакомился РБК.
Происшествия
Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича
По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Общество
Переход на электронные трудовые книжки проконтролируют в Роструде
Ранее стало известно, что в 2020 году каждый житель России сможет перейти на электронный вид трудовой книжки.
Шоу-бизнес
Лазарев с цветами растрогал прооперированную Кудрявцеву
Кудрявцева сняла на видео Лазарева, который с букетом цветов и подарочным пакетом входит в ее палату.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о подготовке к полному перемирию в Донбассе с 1 января
Украинские вооруженные формирования готовятся к полному перемирию в Донбассе с 1 января.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Происшествия
14 человек отравились в банкетном зале в Якутске
Ранее телеканал "Якутия 24" сообщал, что проводится расследование массового отравления людей в банкетном зале в Якутске.
Происшествия
В СК подтвердили проведение обысков у журналистки «Новой газеты»
Представители Следственного комитета подтвердили факт проведения обысков у журналистки "Новой газеты" Юлии Полухиной.
Происшествия
Летевший в Минск самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону
Самолет, следовавший рейсом Багдад – Минск, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону по техническим причинам, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Наука
Стало известно, как распространяется вирус птичьего гриппа
Как сообщает ToDay News Ufa, при помощи компьютерных алгоритмов удалось выяснить происхождение птичьего гриппа, местоположения и что провоцирует распространения этого тяжелого заболевания.
Шоу-бизнес
Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой
Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Общество
В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО
Салат оливье, фильм "Ирония судьбы" и посещение бани 31 декабря могут стать наследием ЮНЕСКО — депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.