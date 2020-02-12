Экономика

REGNUMREGNUMВ России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35. Об этом говорится в материалах Минфина РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, передаёт 12 февраля РБК.
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с чего всё началось

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.
РБКвчера в 22:00

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Регионов с дефицитом бюджета стало в два раза больше

Коммерсантъвчера в 23:46

В России взлетело число регионов с дефицитом бюджета

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Число регионов с дефицитом бюджета выросло в два раза

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Обеспечивать бюджет регионам России становится всё сложнее — эксперт

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В России растет число регионов с дефицитом бюджета

URA.Ruвчера в 23:28

Свердловская область вошла в топ-5 регионов с самым большим дефицитом бюджета. Дальше будет хуже

66.ruвчера в 23:06

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

РБКвчера в 22:00
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Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу

Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии.
Lenta.ru 07:44
Здоровье

Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске

Сегодня, 12 февраля, отец Захара и Добрыни Никита Рукосуев вышел на одиночный пикет на площади Революции – напротив здания краевого правительства.
Московский Комсомолец 03:15
Происшествия

Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция

По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
REGNUM вчера в 06:25
Происшествия

Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон

RT на русском 11:43
Энергетика

«Газпром нефть» готова обсуждать с Белоруссией разные схемы поставок нефти

7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.
ТАСС 09:58
Армия и оружие

Американские военные застрелили жителя сирийской Хасаки

Красная весна 08:39
Общество

В России создадут единую систему мониторинга нацпроектов

Для контроля за реализацией нацпроектов будет создана единая система мониторинга, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:47
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
Происшествия

Опубликовано видео с оставленным у перехода метро младенцем

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с младенцем, которого оставили у перехода станции метро «Парк Победы» в Москве.
Известия 04:39
Общество

Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по делу «Сети»

Российские ученые и научные журналисты опубликовали заявление в поддержку обвиняемых по делу запрещенного в России сообщества «Сеть».
BFM.ru 09:15
Происшествия

Больной раком экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в суде

В Москве в зале Чертановского суда бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался совершить самоубийство после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Газета.Ru 07:32
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство из-за заявлений некой Леси Сазыкиной, которая сообщила, что артист является отцом ее ребенка.
Актуальные Новости 10:39
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Законопроект является приоритетным для депутатов. В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала.
Piter.tv 10 февраля в 23:22
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями

Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Salt Mag вчера в 02:49
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Гаджеты

Samsung показал новый складной смартфон Galaxy Z Flip

Южнокорейская компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip. Трансляция шла на YouTube-канале производителя.
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Общество

Боливия приостановила совместный с «Росатомом» проект ядерного центра

Правительство Боливии приостанавливает совместный с "Росатомом" проект по строительству в стране ядерного центра, сообщило боливийское агентство ядерной энергетики (ABEN).
РИА Новости 11:41
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Вести.Ru вчера в 05:12
Футбол

Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

Напомним, Тарасов выразил мнение, что китайскому коронавирусу уделяется слишком много внимания.
Газета.Ru 07:35
Общество

На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».
Известия 08:33
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
Футбол

Соболев рассказал о срыве трансфера в клуб АПЛ

Спорт день за днем 08:47
Политика

Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов

Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
РБК 10:58
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика

В Нью-Гэмпшире завершились праймериз

ТАСС вчера в 19:03
Общество

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Энергетика

Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России

"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Газета.Ru вчера в 12:58
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