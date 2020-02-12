Экономика
Вести.RuЧисло регионов с дефицитом бюджета удвоилось
Количество регионов с расходами, превышающими доходы, удвоилось по итогам 2019 года. По данным Минфина, в 2019 году отмечено 35 регионов с дефицитом бюджета, а годом ранее было 15. В итоге доля регионов с несбалансированными бюджетами увеличилась с 17 до 40 процентов.
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с чего всё началось
Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.РБКвчера в 22:00
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