Экономика

Вести.RuВести.RuЧисло регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Количество регионов с расходами, превышающими доходы, удвоилось по итогам 2019 года. По данным Минфина, в 2019 году отмечено 35 регионов с дефицитом бюджета, а годом ранее было 15. В итоге доля регионов с несбалансированными бюджетами увеличилась с 17 до 40 процентов.
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с чего всё началось

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.
РБКвчера в 22:00

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URA.Ruвчера в 23:28

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News.ru00:30

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

РБКвчера в 22:00
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Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
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Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
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Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

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ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

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Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

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