Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.

с чего всё началось

Количество регионов с расходами, превышающими доходы, удвоилось по итогам 2019 года. По данным Минфина, в 2019 году отмечено 35 регионов с дефицитом бюджета, а годом ранее было 15. В итоге доля регионов с несбалансированными бюджетами увеличилась с 17 до 40 процентов.

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