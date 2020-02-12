Экономика

REGNUMREGNUMВ России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35. Об этом говорится в материалах Минфина РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, передаёт 12 февраля РБК.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Число регионов с дефицитом бюджета выросло в два раза

News.ru00:30

Свердловская область вошла в топ-5 регионов с самым большим дефицитом бюджета. Дальше будет хуже

66.ruвчера в 23:06

Регионов с дефицитом бюджета стало в два раза больше

Коммерсантъвчера в 23:46

В России растет число регионов с дефицитом бюджета

URA.Ruвчера в 23:28

В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

REGNUMвчера в 23:13

В России за год удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Накануне.Ruвчера в 23:55

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

РБКвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:41, Ашберн
Общество

Граждан РФ нет среди заболевших коронавирусом на Diamond Princess

Интерфакс 10 февраля в 04:54
Политика

Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире

Известно, что второе место на праймерис занял мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, на третьем месте - сенатор Миннесоты Эми Клобушар, далее – сенатор от штата Массачусетса Элизабет Уоррен и экс-вице-президент США Джо Байден.
Газета.Ru 00:18
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп будучи систематическим нарушением дыхания во сне может быть предвестником серьезных заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество

Роструд напомнил россиянам о двух коротких рабочих неделях

В марте россиян ждет отдых с 7 по 9 марта благодаря празднованию Международного женского дня, что сократит рабочую неделю до четырех дней — с 10 по 13 марта.
Городовой вчера в 03:12
Общество

Новый способ кражи денег с банковских карт россиян придумали мошенники

Самым популярным способом кражи денег с банковских карт в минувшем году стали телефонные звонки.
Городской ревизор 10 февраля в 03:26
Общество

Милонов хочет запретить праздновать в школах День святого Валентина

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить праздновать в российских школах День святого Валентина.
МР7.ру вчера в 23:24
Кино

Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов

Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Мой Брянск вчера в 12:38
Происшествия

Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Вести.Ru вчера в 08:46
Общество

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК вчера в 11:49
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Общество

Слесарь из Йошкар-Олы и москвичка подали заявление на Алену Водонаеву

Евгений Панкратов из Йошкар-Олы написал заявление на инста-диву из личных принципов.
Время Пресс вчера в 07:38
Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Регион online вчера в 05:33
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru вчера в 01:31
Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru вчера в 16:10
Политика

В Киеве предложили в обмен на уступки подать воду в Крым

Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, 11 февраля заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM вчера в 18:44
Здоровье

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:48
Армия и оружие

США выразили Турции и России свое недовольство ситуацией в Идлибе

США дали понять России и Турции, что им не нравится происходящее в Идлибе, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости вчера в 20:09
Политика

Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
Известия вчера в 16:21
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля.
RT на русском вчера в 00:27
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

В Испании археологи нашли пещеру с останками людей, который были жестоко убиты около 7,3 тысячи лет назад.
МИР 24 вчера в 23:46
Политика

Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

Лишь чуть более трети россиян (35%) доверяют сейчас президенту Владимиру Путину – по сравнению с сентябрем 2019 г. рейтинг снизился на 4 процентных пункта.
Ведомости вчера в 16:09
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru вчера в 05:45
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru вчера в 21:57
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru вчера в 10:24
Гаджеты

Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Lenta.ru вчера в 14:24
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об общении с российским коллегой Владимиром Путиным «глаза в глаза», сообщает «Газета.ru».
Мой Брянск вчера в 08:25
Общество

«Разрушители оружия» испытали советский пистолет-пулемет ППШ-41

РИА Новости вчера в 22:52
Хоккей

Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Питтсбургом»

RT на русском 00:21
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости вчера в 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное