Экономика

REGNUMREGNUMВ России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35. Об этом говорится в материалах Минфина РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, передаёт 12 февраля РБК.
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В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

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В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

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Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

РБКвчера в 22:00
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Общество

Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких

По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
РИА Новости вчера в 21:34
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Кто заменит «преемницу» Ангелы Меркель на посту лидера ХДС

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За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
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Врачи определили продукты, способные улучшить общее состояние здоровья и восстановить слизистую оболочку кишечника.
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Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов за месяц

Один из крупнейших производителей авиационной техники, американский концерн Boeing Co впервые с 1962 года не получил за весь прошедший месяц ни одного заказа на поставку самолетов.
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В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru вчера в 01:31
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Матч НХЛ не завершили из-за потери сознания хоккеистом «Сент-Луиса»

Матч «Сент-Луис» — «Анахайм» будет доигран в другой день, информирует официальный сайт «Блюз».
РБК 00:07
Футбол

Тиньков прокомментировал спонсирование Тинькофф-банком РПЛ

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков прокомментировал информацию о спонсировании его банком Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 05:44
Здоровье

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

Врачи забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса, сообщил журналистам главврач Сергей Юрчук.
РИА Новости вчера в 22:37
Общество

Белоруссия забирает технологическую нефть из «Дружбы» на НПЗ

Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.
Гудвилл.онлайн вчера в 03:50
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал о «компромиссе» по разрешению ситуации в Донбассе.
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Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru вчера в 21:57
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru вчера в 05:45
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«Китайский» коронавирус получил официальное название

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Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Вести.Ru вчера в 08:32
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США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

О'Брайен добавил, что Россия и США, в отличие от Китая, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями.
РИА Новости вчера в 19:06
Авто

Автоэксперт дал советы по уходу за автомобилем в зимний период

Специалист Алексей Ревин с журнала «Зарулем» дал рекомендации автомобилистам по безопасной езде в зимний период.
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Лабазанов завоевал серебро на чемпионате Европы по спортивной борьбе

Inc-news.ru вчера в 23:49
Космос

Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Российская газета 10 февраля в 07:51
Общество

Представитель Брюна назвала сообщения СМИ о мошенничестве глупостью

Представитель главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна отказалась комментировать сообщения СМИ о якобы причастности Брюна к делу о мошенничестве в связи с введением нового порядка медосвидетельствования для водителей.
РИА Новости вчера в 11:55
Культура

Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Pravda.Ru вчера в 07:23
Экономика

В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Вести.Ru вчера в 01:19
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Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения

РИА Новости вчера в 07:57
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Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Lenta.ru вчера в 14:24
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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
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Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Актуальные Новости вчера в 11:36
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