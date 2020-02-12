Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.

с чего всё началось

Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35. Об этом говорится в материалах Минфина РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, передаёт 12 февраля РБК.

В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

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