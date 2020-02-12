Экономика

REGNUMREGNUMВ России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35. Об этом говорится в материалах Минфина РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, передаёт 12 февраля РБК.
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с чего всё началось

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.
РБКвчера в 22:00

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В России взлетело число регионов с дефицитом бюджета

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Число регионов с дефицитом бюджета выросло в два раза

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Свердловская область вошла в топ-5 регионов с самым большим дефицитом бюджета. Дальше будет хуже

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В России растет число регионов с дефицитом бюджета

URA.Ruвчера в 23:28

В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

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Регионов с дефицитом бюджета стало в два раза больше

Коммерсантъвчера в 23:46

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

РБКвчера в 22:00
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Политика

В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет, приближаясь к Солнцу

Портал Поиск 10 февраля в 04:30
Авто

Страховщики составили список самых угоняемых автомобилей в России

В списке самых угоняемых автомобилей в России, который был составлен по сведениям страховщиков, преобладают азиатские бренды.
Экономика сегодня вчера в 22:32
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Стало известно об ошибке в сценарии фильма «Москва слезам не верит»

Супруга сценариста фильма "Москва слезам не верит" Людмила Кожина рассказала об ошибке, вкравшейся в сценарий.
Газета.Ru вчера в 07:42
Политика

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
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Шоу-бизнес

Резко постаревший Сергей Шнуров поделился редким фото с женой

Поклонники видят, что Шнуров на самом деле «уже не тот».
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Еще одна финская компания покидает российский рынок

По новой схеме Российские офисы C&S в Петербурге и Москве перейдут под управление российской юридической фирмы Capital Legal Services, говорится в официальном сообщении этой компании.
РБК Санкт-Петербург 02:21
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе

Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопрос об урегулировании сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.
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Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
Взгляд.ру вчера в 08:36
Общество

Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье

Российская теннисистка Мария Шарапова пришла на вечеринку по случаю вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в откровенном прозрачном платье.
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Наука

Ученые узнали, как можно защитить организм от множества вирусов сразу

Ученые провели ряд исследований и выяснили, что может помочь защитить организм не от одного вируса, а сразу множества вирусных инфекций.
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Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
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Авто

Представлен обновлённый Maruti Suzuki Vitara Brezza

Обновленный кроссовер Maruti Suzuki Vitara Brezza был представлен в рамках проведения международной автомобильной выставки Auto Expo, прошедшей в Нью-Дели.
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Экономика

Алтайский завод «Модест» купил бизнесмен Гарри Шония

В среду, 12 февраля, состоялись торги по продаже акций предприятия по производству детского питания АО «Модест», который находился в собственности Алтайского края.
Алтайская правда 01:53
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости вчера в 12:05
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В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
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МИД России заверил в отсутствии долгов перед Советом Европы

У России нет задолженности перед Советом Европы (СЕ), средства за 2017–2019 годы перечислены в полном объеме.
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В переходе московского метро нашли брошенного младенца

В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
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Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме

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Экономика

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
REGNUM вчера в 21:52
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Командир ДНР призвал отомстить Киеву за гибель военнослужащих ЛНР

Республикам Донбасса необходимо ответить Киеву на гибель своих военнослужащих нанесением точечных ударов по украинской группировке, заявил основатель батальона «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.
ФАН вчера в 18:48
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Минфин отверг предложение Белоруссии по кредиту на атомную станцию

Минск просит условий, как у других стран 9 февраля первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск просит отложить время начала выплат по кредиту.
РБК вчера в 06:57
Фигурное катание

Евгения Медведева анонсировала «важное объявление»

МК-Спорт 04:56
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
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Культура

Картину Дэвида Хокни продали на аукционе в Лондоне почти за $30 млн

Часть триптиха художника Дэвида Хокни из Лос-Анджелеса – картину "Всплеск" – продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за $29,9 млн (£ 23, 1 млн), сообщила BBC.
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Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян

Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
ToDay News Ufa вчера в 04:04
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