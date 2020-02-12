Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.

с чего всё началось

Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35. Об этом говорится в материалах Минфина РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, передаёт 12 февраля РБК.

В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Футбол Сотрудники ФСБ изучают документацию в офисе «Енисея» Сотрудники регионального управления ФСБ пришли в офис футбольного клуба "Енисей" в Красноярске и изучают документы, сообщили РИА Новости в краевом министерстве спорта.

Общество ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

Технологии Ученые опубликовали карту распространения по планете коронавируса Ученые составили географию «захвата» коронавирусом планеты, используя мобильные данные о 60 тысячах человек, которые успели покинуть город в КНР, где началось распространение заболевания.

Политика Кравчук выступил за продажу воды в Крым Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России для нужд Крыма.

Общество Долги россиян по алиментам достигли исторического максимума Долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 миллиарда рублей и достигли исторического максимума.

Происшествия Младенца нашли около станции метро в Москве В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Авто Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Экономика Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей, что составляет 17,4% от поступлений в госказну.