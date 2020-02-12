Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.

с чего всё началось

За прошедший год количество российских регионов с дефицитом бюджета возросло вдвое — с 15 до 35. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Минфина. Уточняется, что в сумме недостаток бюджета по 35 регионам составил 233 миллиарда рублей.

В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

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