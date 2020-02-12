Экономика

КомпанияКомпанияВ России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

За прошедший год количество российских регионов с дефицитом бюджета возросло вдвое — с 15 до 35. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Минфина. Уточняется, что в сумме недостаток бюджета по 35 регионам составил 233 миллиарда рублей.
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с чего всё началось

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.
РБК11 февраля в 22:00

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Регионов с дефицитом бюджета стало в два раза больше

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URA.Ru11 февраля в 23:28

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66.ru11 февраля в 23:06

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

РБК11 февраля в 22:00
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