Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.

с чего всё началось

За прошедший год количество российских регионов с дефицитом бюджета возросло вдвое — с 15 до 35. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Минфина. Уточняется, что в сумме недостаток бюджета по 35 регионам составил 233 миллиарда рублей.

В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Политика Посол РФ назвал последствия отказов во въезде в Израиль По словам дипломата, в посольство и МИД РФ продолжают поступать жалобы от граждан России, которым израильские власти не разрешили въезд на свою территорию, несмотря на наличие всех необходимых документов и достаточного количества финансовых средств.

Происшествия В Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом Микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с фурой в Псковской области, по предварительным данным, погибли восемь человек, еще двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить Улучшение потребительских настроений россиян эксперты Сбербанка связывают с укреплением рубля, снижением процентных ставок и «стабильным ростом доходов на фоне замедления инфляции и отсутствия негативных новостей».

Экономика Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.

Авто Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.

Гаджеты Xiaomi Mi 10 оснастят экраном мечты Как сообщает ToDay News Ufa, в своем аккаунте Weibo Лей Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, выложил первую информацию об экранах смартфонов модельного ряда Mi 10.

Экономика В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.

Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.

Гаджеты Apple выпустит новые наушники AirPods Pro В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».

Политика Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.