Экономика

КомпанияКомпанияВ России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

За прошедший год количество российских регионов с дефицитом бюджета возросло вдвое — с 15 до 35. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Минфина. Уточняется, что в сумме недостаток бюджета по 35 регионам составил 233 миллиарда рублей.
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с чего всё началось

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.
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