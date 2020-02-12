Экономика
Newstracker.ruВ России удвоилось количество регионов с дефицитом бюджета
По данным Минфина, общий дефицит 35 субъектов РФ составляет 233 миллиарда рублей. В 2018 году 26 из них были профицитными. Недавно премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 39,4 миллиардов рублей на то, чтобы сделать бюджеты регионов более сбалансированными.
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с чего всё началось
Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.РБК11 февраля в 22:00
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