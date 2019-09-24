Арбитражный трибунал Гааги допустил пять серьезных ошибок при рассмотрении иска бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС к РФ, заявил глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, передает РИА Новости.

В России указали гаагскому трибуналу на ошибки по делу ЮКОСа

Политика СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Политика Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.

Шоу-бизнес Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием Балерина явилась к имениннице в школу 23 сентября единственной наследнице Анастасии Волочковой по имени Ариадна исполнилось 14 лет.

Путешествия Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".

Общество У жены главы сибирской Росгвардии нашли элитный коттедж Активисты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружили записанный на жену командующего войсками Росгвардии в Сибирском федеральном округе генерал-полковника Виктора Стригунова дом в новом коттеджном поселке «Удача» под Новосибирском стоимостью десятки миллионов рублей, говорится в расследовании ФБК.

Армия и оружие В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.

Политика В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Здоровье Врачей пригрозили «поставить раком» после жалоб на зарплату В Челябинской области сотрудники станции скорой помощи Саткинского района написали на имя главврача коллективную жалобу из-за низких зарплат.

Футбол Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022 Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может не допустить футбольную сборную России до чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Политика Верховный суд Испании разрешил эксгумацию останков диктатора Франко Верховный суд Испании одобрил решение эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко, который сейчас захоронен в мемориале Долина Павших, посвященном жертвам гражданской войны.

Политика СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым Президент Украины Владимир Зеленский, который в 2014 году возглавлял студию "Квартал 95", пытался через МВД Украины извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за использование кадров с ним в юмористической передаче, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в министерстве.

Политика Мадуро объявил о визите в Россию Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия В Иркутске задержали четырех сторонников «изгоняющего Путина» шамана Четырех сторонников шамана Александра Габышева, который шел из Якутии в Москву «изгнать Владимира Путина», задержали в Иркутске, сообщает «Коммерсант».

Происшествия Пропавшая в красноярской тайге семья самостоятельно вышла из леса Заблудившаяся в тайге в Тюхтетском районе Красноярского края семья самостоятельно вышла из леса в деревню Чистый Ручей.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала об изнасиловании и предательстве матери Одна из самых высокооплачиваемых в прошлом голливудских актрис Деми Мур дала откровенное интервью программе Good Morning America, в котором рассказала о самых печальных моментах своей жизни, в том числе о том, что она была изнасилована в подростковом возрасте по вине ее матери.

Экономика Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Транспорт По Крымскому мосту прошел тестовый поезд Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.

Здоровье Ирина Гехт рассказала о причинах отставки министра здравоохранения В интервью "Южноуральской панораме", полная версия которого будет опубликована завтра, 25 сентября, первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала о причинах отставок.