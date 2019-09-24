Экономика
Радио SputnikВ России указали гаагскому трибуналу на ошибки по делу ЮКОСа
Арбитражный трибунал Гааги допустил пять серьезных ошибок при рассмотрении иска бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС к РФ, заявил глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, передает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:25, Вашингтон
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Наука
Создан дрон-кровельщик, который самостоятельно закрепляет черепицу
BitCryptoNews вчера в 10:40
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Политика
Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
Шоу-бизнес
Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием
Балерина явилась к имениннице в школу 23 сентября единственной наследнице Анастасии Волочковой по имени Ариадна исполнилось 14 лет.
WomanHit.ru 10:37
Путешествия
Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая
Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".
Интерфакс 18:03
Здоровье
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги.
Сахалин.Инфо вчера в 20:01
Общество
У жены главы сибирской Росгвардии нашли элитный коттедж
Активисты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружили записанный на жену командующего войсками Росгвардии в Сибирском федеральном округе генерал-полковника Виктора Стригунова дом в новом коттеджном поселке «Удача» под Новосибирском стоимостью десятки миллионов рублей, говорится в расследовании ФБК.
SakhaNews 14:00
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии
Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.
Российская газета 02:15
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия 03:19
Политика
В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Здоровье
Врачей пригрозили «поставить раком» после жалоб на зарплату
В Челябинской области сотрудники станции скорой помощи Саткинского района написали на имя главврача коллективную жалобу из-за низких зарплат.
9111.ru вчера в 14:05
Футбол
Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может не допустить футбольную сборную России до чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Live24 05:49
Политика
Верховный суд Испании разрешил эксгумацию останков диктатора Франко
Верховный суд Испании одобрил решение эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко, который сейчас захоронен в мемориале Долина Павших, посвященном жертвам гражданской войны.
Телеканал RTVI 07:31
Политика
СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
Президент Украины Владимир Зеленский, который в 2014 году возглавлял студию "Квартал 95", пытался через МВД Украины извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за использование кадров с ним в юмористической передаче, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в министерстве.
РИА Новости 21:13
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Происшествия
В Иркутске задержали четырех сторонников «изгоняющего Путина» шамана
Четырех сторонников шамана Александра Габышева, который шел из Якутии в Москву «изгнать Владимира Путина», задержали в Иркутске, сообщает «Коммерсант».
Твой Иркутск 22 сентября в 21:00
Происшествия
Пропавшая в красноярской тайге семья самостоятельно вышла из леса
Заблудившаяся в тайге в Тюхтетском районе Красноярского края семья самостоятельно вышла из леса в деревню Чистый Ручей.
РБК 07:31
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании и предательстве матери
Одна из самых высокооплачиваемых в прошлом голливудских актрис Деми Мур дала откровенное интервью программе Good Morning America, в котором рассказала о самых печальных моментах своей жизни, в том числе о том, что она была изнасилована в подростковом возрасте по вине ее матери.
Kinonews.ru 09:53
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт
Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.
Газета.Ru 04:49
Общество
«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области
Известия вчера в 02:10
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru 08:15
Здоровье
Ирина Гехт рассказала о причинах отставки министра здравоохранения
В интервью "Южноуральской панораме", полная версия которого будет опубликована завтра, 25 сентября, первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала о причинах отставок.
Губерния (г. Челябинск) 08:35
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН вчера в 17:31