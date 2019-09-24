Экономика

Радио SputnikРадио SputnikВ России указали гаагскому трибуналу на ошибки по делу ЮКОСа

Арбитражный трибунал Гааги допустил пять серьезных ошибок при рассмотрении иска бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС к РФ, заявил глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, передает РИА Новости.
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