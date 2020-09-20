Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

В России указали на опасность разделения пенсионеров по сортам

14 сентября сообщалось, что Минтруда подготовило проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В документе предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на уровне 6,3 процента, а социальных пенсий — на уровне 2,6 процента.В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Профсоюзы призвали не делить пенсионеров на людей первого и второго сорта

ИА Красная Весна19 сентября в 10:23
URA.Ru

Когда решится вопрос об индексации пенсии работающим россиянам

URA.Ruвчера в 21:47
Lenta.ru

В России указали на опасность разделения пенсионеров по сортам

Lenta.ruвчера в 20:57
Солидарность

Профсоюзы осудили дискриминацию работающих пенсионеров

Солидарностьвчера в 06:40
News.ru

Профсоюзы заявили, что пенсионеров «первого и второго сорта» не бывает

News.ru19 сентября в 09:53
ТАСС

В Федерации профсоюзов продолжат выступать за индексацию пенсий работающих пенсионеров

ТАСС19 сентября в 09:19
РИА Новости

Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

РИА Новости19 сентября в 08:41

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
РИА Новостивчера в 21:09
1,9K

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ruвчера в 11:50
201

Матч чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Торпедо» перенесен

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским "Динамо" и нижегородским "Торпедо" перенесен на более поздний срок, сообщил РИА Новости председатель совета директоров латвийского клуба Юрис Савицкис.
РИА Новостивчера в 14:44

Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю

Власти Греции продлили разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю с 22 сентября при наличии у въезжающих отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.
ТАССвчера в 12:50
7

Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ru19 сентября в 14:56
95

Составлен рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей

В результате в ТОПе оказались японские модели, а возглавляет рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей кроссовер Suzuki Grand Vitara не старше 2011 года выпуска, оснащенный двухлитровым ДВС, работающим в паре с механикой или автоматом.
Газета DAILYвчера в 14:32
25