Эксперт назвал главный недостаток Sony PlayStation 5

Demons Souls minimum install — 66GB Miles Morales Ultimate minimum install — 105GB Those next-gen SSDs are gonna fill up in no time at all https://t.co/0dkpwwyloy — Benji-Sales (@BenjiSales) September 19, 2020 Другая озвученная Benji-Sales информация касается низкой рентабельности бюджетной версии «пятерки».