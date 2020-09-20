В документе предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на уровне 6,3 процента, а социальных пенсий — на уровне 2,6 процента. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля.

С чего всё началось Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта» Федерация независимых профсоюзов России продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам, поскольку "не должно быть пенсионеров первого и второго сорта", заявил глава ФНПР Михаил Шмаков. РИА Новости вчера в 08:41