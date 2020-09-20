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Lenta.ru
Lenta.ru

В России указали на опасность разделения пенсионеров по сортам

В документе предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на уровне 6,3 процента, а социальных пенсий — на уровне 2,6 процента. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля.В источнике
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РИА Новости

Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

Федерация независимых профсоюзов России продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам, поскольку "не должно быть пенсионеров первого и второго сорта", заявил глава ФНПР Михаил Шмаков.
РИА Новостивчера в 08:41
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ТАСС

В Федерации профсоюзов продолжат выступать за индексацию пенсий работающих пенсионеров

ТАССвчера в 09:19
ИА Красная Весна

Профсоюзы призвали не делить пенсионеров на людей первого и второго сорта

ИА Красная Веснавчера в 10:23
9111.ru

Профсоюзы: Не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

9111.ruвчера в 10:07
News.ru

Профсоюзы заявили, что пенсионеров «первого и второго сорта» не бывает

News.ruвчера в 09:53
Lenta.ru

В России указали на опасность разделения пенсионеров по сортам

Lenta.ru20:57
РИА Новости

Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

РИА Новостивчера в 08:41
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5 главных профсоюзных инициатив периода пандемии

Солидарностьвчера в 03:06

Помпео заявил, что США восстановили санкции ООН против Ирана

Госсекретарь напомнил, что 30 дней назад США объявили о запуске механизма восстановления санкций ООН против Ирана, так как считают, что эта страна не выполняла обязательства, закрепленные в ее соглашении по атому с "шестеркой" международных посредников.
Интерфакс21:07
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