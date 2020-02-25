Общество
Lenta.ruВ России умер последний советский маршал
«На 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов», — говорится в сообщении ведомства. Звание маршала Советского Союза Язов получил в 1990 году. По дате присвоения он стал последним советским маршалом.
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