Общество
КоммерсантъУмер последний маршал Советского Союза Язов
«25 февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов»,— сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).
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Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
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С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
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Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
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Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии
В Стерлитамаке спор между таксистом и пассажиркой с двумя детьми завершился оскорблениями и рукоприкладством.
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Финансы
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Происшествия
Эксперт объяснил отказ украинцев с коронавирусного лайнера эвакуироваться на родину
«Вероятность остаться в живых на коронавирусном лайнере и в Новых Санжарах примерно одинакова», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко, комментируя отказ граждан Украины эвакуироваться на родину с находящегося на карантине лайнера Diamond Princess.
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Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
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Ученые: любовь вылечит от трех болезней
У австралийских ученых есть мнение, что так называемый «гормон любви» – окситоцин может вылечить большое количество серьезных болезней.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
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Первый режиссер экранизации Minecraft рассказал о причинах ухода
Первый режиссер экранизации Minecraft Роб Макэлхенни ("В Филадельфии всегда солнечно") рассказал о причинах своего ухода из проекта.
Транспорт
Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи.
Общество
В Счетной палате усомнились в качестве услуг государственных адвокатов
Средняя стоимость услуг одного адвоката в 2018 году составила 3,7 тыс. рублей, а его средний доход в месяц составил от 26,2 до 69,2 тыс. рублей, что соответствует уровню оплаты труда высококвалифицированного специалиста.
Музыка
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
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Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер пожалел, что выходил на бой с британцем Тайсоном Фьюри в 20-килограммовом костюме.
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным
"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Общество
Эпидемия коронавируса: жителя Закарпатья госпитализировали
По данным издания, жителя села Дедово 1985 года рождения госпитализировали в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.
Шоу-бизнес
«Ситуация выходит из-под контроля»: болезнь Билана прогрессирует
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Ученые выяснили, как можно защититься от всех вирусов
Инициаторами проведения исследования стали американцы совместно с коллегами из Германии.
Здоровье
Эпидемпорог заболеваемости ОРВИ в Саратове превышен почти на 15%
В Саратовской области эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в целом по совокупному населению превышен на 14,66% (всего 15392 случая).
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
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Sony представила флагманский смартфон с поддержкой 5G
Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II, который поддерживает 5G.