Общество
ИнтерфаксУмер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Язов был последним министром обороны СССР и последним остававшимся в живых маршалом Советского Союза.
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Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
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Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ
Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
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У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
Здоровье
В Тульской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается
С 17 по 23 февраля в Тульской области зарегистрировано 7636 случаев гриппа и ОРВИ.
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В Государственном историческом музее установят в мае 36 тактильных экспонатов
В Государственном историческом музее установят 36 тактильных экспонатов в мае 2020 года.
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Трамп пообещал новые санкции против покупателей нефти у Венесуэлы
Соединённые Штаты могут ввести новые санкции в отношении тех, кто ведёт торговые отношения в нефтяной отрасли с Венесуэлой.
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Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
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Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом
Популярная певица Бейонсе выступила на церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом.
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Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
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Black Mesa покинет ранний доступ в Steam в начале марта
Шутер покинет ранний доступ в сервисе Steam 5 марта.
Общество
Представители Украины на Евровидении будут избегать российских СМИ
Участники группы Go_A, которая представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, постараются не общаться с российскими журналистами, заявила солистка коллектива Екатерина Павленко.
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Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба
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Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве
Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
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Власти Хорватии подтвердили первый случай коронавируса в стране
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране.
Политика
Соловьев оценил прогноз главы СНБО Украины о «развале» России
Телеведущий Владимир Соловьев обсудил с ИА Ura.ru слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Россию ждет скорый «развал».
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Семья девочки со СМА из Калининграда продолжает сбор средств
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Алябьев: Елисееву нужен хороший ремень, чтобы правильно умел говорить
Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал поведение российского биатлониста Матвея Елисеева.
Экономика
Состояние богатейших людей мира сократилось за день на $139 млрд
500 богатейших людей мира потеряли за день около $139 млрд из-за крупного падения индексов на фондовых торгах в США и других странах.
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Оксана Самойлова показала фигуру через пять дней после четвертых родов
Оксана Самойлова показала фигуру через пять дней после четвертых родов Оксана Самойлова родила четвертого ребенка меньше недели назад.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
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Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Наука
Вещество, найденное в нефти, может превратиться в чистый алмаз
Исследователи хотели создать чистую систему, в которой вещество превращается в чистый алмаз без катализатора.В природе алмазы кристаллизуются из углерода в сотнях километрах от поверхности Земли, где температура достигает тысяч градусов по Фаренгейту.
Общество
За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»
Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за бывшего Водонаевой
Избранником Кати Жужи является 25-летний гонщик серии GP2 Артем Маркелов, с которым в 2015 году встречалась Алена Водонаева.
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Сергей Харитонов отправил в нокаут Родригеса
Все решилось во втором раунде, когда южноамериканский спортсмен не смог продолжить бой после серии мощных ударов от Харитонова.