В России от коронавируса умерли более 70 медицинских работников, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на онлайн-собрании Отделения медицинских наук РАН в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

с чего всё началось

Во многих регионах страны сейчас зафиксированы множетсвенные очаги заболевания коронавирусом, прежде всего в медицинских организациях. Количество заболевших медиков растет. Российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших от коронавируса. В списке более 70 человек.

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286. Почти 45% новых заболевших не имеют симптомов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

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