В России от коронавируса умерли более 70 медицинских работников, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на онлайн-собрании Отделения медицинских наук РАН в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

с чего всё началось

Большая часть очагов заражения приходится на медучреждения. В России с начала пандемии коронавируса погибли более 70 медицинских работников. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что количество заболевших медиков растет.

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

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