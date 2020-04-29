Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВВ России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Большая часть очагов заражения приходится на медучреждения. В России с начала пандемии коронавируса погибли более 70 медицинских работников. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что количество заболевших медиков растет.
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В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

В России от коронавируса умерли более 70 медицинских работников, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на онлайн-собрании Отделения медицинских наук РАН в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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В России погибли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

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Происшествия

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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

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Известия вчера в 10:48
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

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В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

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Общество

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram о результатах проведенного исследования сотрудников компании на антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец 07:35
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Общество

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Коммерсантъ 13:13
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Общество

Названы даты окончания учебного года у саратовских школьников

Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова рассказала о режиме учебы школьников в конце года.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:55
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Общество

В Тульской области министр заразился коронавирусом

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«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

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Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая.
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Энергетика

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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

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Общество

Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
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Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

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Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
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Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
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Математики рассчитали пик эпидемии коронавируса в России

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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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