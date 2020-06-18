Коронавирус
Lenta.ruВ России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
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Кино
«Роскино» представит российскую киноиндустрию на Marche du Film
Пресс-служба «Роскино» сообщает что более десятка отечественных кинокомпаний подтвердили свое участие в виртуальном Каннском кинорынке Marche du Film, который в этом году пройдет в онлайн-формате.
RuNews24.ru 09:45
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru 14:10
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru вчера в 09:17
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Политика
МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы
«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
Политика
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом сообщил сам политик на митинге своих сторонников возле суда в Киеве.
РИА Новости 08:47
Авто
Появились изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350).
Автоновости дня 07:19
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
Политика
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте.
РИА Новости 12:10
Общество
Греция назвала дату начала выдачи виз россиянам
Визовый центр Греции в Москве возобновит работу с 29 июня, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Рамблер 11:29
Культура
В Витебске состоится «Славянский базар»
«Славянский базар в Витебске» в 2020 году состоится в июле. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
RuNews24.ru 00:40
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 16:43
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Общество
Украина планирует возобновить добычу нефти рядом с Крымом
Ватерландер отметил, что после присоединения Крыма к России "Нафтогаз" прекратил добычу углеводородов.
Газета.Ru 15:32
Авто
Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии
По мнению Игоря Моржаретто, в целом стоимость автомобилей в РФ неизменно будет повышаться, что вполне логично, ведь рост доллара за последние месяцы составил около 15%.
Новые автомобили 11:27
Футбол
«Монако» может усилиться нападающим киевского «Динамо»
Metaratings 16:12
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Армия и оружие
Пентагон разработал стратегию обороны в космосе
Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе".
Российская газета вчера в 17:45
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
Здоровье
ВОЗ заявила о прорыве в лечении Covid-19
Итоги клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса Covid-19 стали научным прорывом, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Татар-информ вчера в 01:28
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:39
Здоровье
Еще 231 человек заразился коронавирусом в Свердловской области
На 16 июня в Свердловской области у 9789 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 16 июня в 03:48
Происшествия
Мурманчане сняли на видео взрывы и пожар в Ленинском районе
Мурманчане сообщили как минимум о четыре взрывах и пожаре в Ленинском районе и опубликовали видео произошедшего.
Nord-News 14:00
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье
О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
РИА Новости 15:49