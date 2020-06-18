В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

Кино «Роскино» представит российскую киноиндустрию на Marche du Film Пресс-служба «Роскино» сообщает что более десятка отечественных кинокомпаний подтвердили свое участие в виртуальном Каннском кинорынке Marche du Film, который в этом году пройдет в онлайн-формате.

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 1,5K

Общество Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram «По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора. 1,1K

Политика МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы «Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве. 23

Политика Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом сообщил сам политик на митинге своих сторонников возле суда в Киеве. 32

Авто Появились изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап» По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350). 26

Политика МИД Литвы вызвал представителя российского посольства Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте. 36

Общество Греция назвала дату начала выдачи виз россиянам Визовый центр Греции в Москве возобновит работу с 29 июня, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 57

Культура В Витебске состоится «Славянский базар» «Славянский базар в Витебске» в 2020 году состоится в июле. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. 6

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды. 20

Авто Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии По мнению Игоря Моржаретто, в целом стоимость автомобилей в РФ неизменно будет повышаться, что вполне логично, ведь рост доллара за последние месяцы составил около 15%. 2

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 149

Здоровье ВОЗ заявила о прорыве в лечении Covid-19 Итоги клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса Covid-19 стали научным прорывом, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. 948

Происшествия Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK. 17

Происшествия Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов. 179