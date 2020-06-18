Коронавирус
ТАССВ России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Читать в источнике
Оценить993
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Общество
На предприятии под Калининградом выявили очаг коронавируса
Очаг заболевания коронавирусом выявили на рыбоперерабатывающем предприятии группы компаний "За Родину" под Калининградом, инфекция подтвердилась у 13 сотрудников, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 08:37
Кино
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
Ушел из жизни актер и режиссер Олег Борецкий.
Пятый канал 05:52
Политика
Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
Газета.Ru вчера в 19:50
Происшествия
Школьницы в белье станцевали у мемориала в Калуге
7 новостей 07:43
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе в жилом доме на севере Москвы
Неизвестный открыл стрельбу в квартире жилого дома на севере Москвы, по предварительным данным, пострадал один человек.
RT на русском 09:00
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Общество
В захваченный казаками монастырь прибыли правоохранители
Компания вчера в 05:21
Общество
Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 08:03
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Шоу-бизнес
Уличили в групповом романе Илона Маска, Эмбер Херд и Кару Делевинь
Сосед актера рассказал о том, что будучи официальной женой Деппа, Херд одновременно крутила роман с моделью Карой Делевинь и руководителем SpaceX Илоном Маском.
Live24 04:25
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru вчера в 09:17
Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву Он сослался на сложную обстановку в азербайджанском государстве из-за коронавируса.
Экспресс газета 07:41
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года. Ранее, 11 июня, послы стран — членов ЕС согласовали продление санкций по Крыму.
BFM.ru 08:21
Политика
Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.
ТАСС 09:04
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Кино
«Роскино» представит российскую киноиндустрию на Каннском кинорынке
Канны, Франция, 18 июня 2020, 13:30 — REGNUM Компания «Роскино» примет участие в Каннском кинорынке Marché du Film, который в этом году состоится онлайн с 22 по 26 июня.
REGNUM 06:30
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «и ни о каком давлении не может быть и речи».
Моя Москва.онлайн 06:06
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Культура
Создатель «Рика и Морти» Дэн Хармон снимет новый мультсериал для Fox
Мультсериал для Fox будет первым после «Рика и Морти» полностью анимированным проектом Хармона в качестве шоураннера.
Киноафиша России 07:53
Хоккей
«Авангард» объявил о подписании действующего чемпиона мира
«Авангард» объявил о подписании контракта с финским защитником Оливером Каски. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на 1 год.
Матч ТВ 08:56
Экономика
Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
Коммерсантъ 05:57
Футбол
В РФС принесли извинения Федуну за ошибку в регламенте Кубка России
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в ходе пресс-конференции, посвященной возобновлению сезона-2019/20 РПЛ, рассказал, что организация принесла извинения «Спартаку» за ошибку в техническом регламенте Кубка России-2019/20.
Metaratings 08:42
Политика
Посольство России в Лондоне сообщило об угрозах в свой адрес
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что российская дипломатическая миссия в Лондоне в последние недели получала через интернет угрозы в свой адрес.
RT на русском 08:39
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с днем рождения
Артисту исполнилось 44 года Максим Галкин отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ru 07:39
Происшествия
В Улан-Удэ подросток пытался устроить взрыв в техникуме
В Бурятии завершено расследование в отношении 19-летнего местного жителя, который намеревался устроить взрыв в одном из техникумов Улан-Удэ.
Газета.Ru 08:13