Количество смертельных случаев из-за заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось в России на 18, 10 апреля говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

В России умерло за сутки 18 человек, зараженных коронавирусом

Общество На Кубани определят организации для возобновления работы В Краснодарском крае до 13 апреля составят список организаций, которые смогут возобновить работу с соблюдением необходимых санитарных норм.

Экономика Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.

Транспорт Российских водителей избавят от штрафов с камер в кустах Представители Минтранса, МВД и комитета по транспорту Госдумы разрабатывают поправки, благодаря которым водителей избавят от штрафов, приходящих из-за необоснованно установленных или спрятанных камер.

Авто На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество В Калининградской области продлили режим самоизоляции Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.

Здоровье Александр Ильин: Медицина начинается со скорой помощи Глава региона Игорь Артамонов просил передать вам слова искренней благодарности, - обращаясь к работникам станции скорой помощи сказал Александр Ильин.

Общество Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.

Политика Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.

Авто Автозаводы России вернулись к работе После продолжительного простоя ряд крупных автомобильных заводов в России возобновляет рабочую деятельность, но есть и те, кто пока не готов к продолжению выпуска машин.

Авто Haval заменит рамный внедорожник Hover Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5.