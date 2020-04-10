Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ России умерло за сутки 18 человек, зараженных коронавирусом

Количество смертельных случаев из-за заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось в России на 18, 10 апреля говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
Читать в источнике
Комментировать633

Подробнее о событии

В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом

Коммерсантъ04:00

18 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки

Известия03:43

В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса

REGNUM03:37

Число умерших от коронавируса россиян приблизилось к сотне

Lenta.ru03:33

В России число зараженных коронавирусом выросло на 1786 человек

РИА Новости03:53

За сутки в России умерли 18 человек с коронавирусом

RT на русском03:54

В России за сутки умерло рекордное число больных с коронавирусом

РБК03:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Политика

В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.
ТАСС 09:03
Общество

На Кубани определят организации для возобновления работы

В Краснодарском крае до 13 апреля составят список организаций, которые смогут возобновить работу с соблюдением необходимых санитарных норм.
Деловая газета. Юг 07:15
Футбол

В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

Soccer.ru вчера в 06:19
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Транспорт

Российских водителей избавят от штрафов с камер в кустах

Представители Минтранса, МВД и комитета по транспорту Госдумы разрабатывают поправки, благодаря которым водителей избавят от штрафов, приходящих из-за необоснованно установленных или спрятанных камер.
Motor 06:18
Общество

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
РБК 09:11
Общество

Коронавирус проник на французский авианосец «Шарль де Голль»

Ранее случаи коронавируса были выявлены на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт».
Взгляд.ру 06:58
Экономика

Продажи «АЛРОСА» в марте упали к февралю в два раза

Интерфакс 04:27
Авто

На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz

Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Motor вчера в 09:30
Происшествия

Первого водителя задержали в Москве за нарушение карантина

В департаменте подчеркнули, что это первый подобный случай в столице.
Газета.Ru 05:02
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество

Суд в Москве выписал штрафы еще двум нарушителям самоизоляции

Щербинский суд Москвы оштрафовал двух нарушивших режим самоизоляции горожан на 15 тысяч рублей.
Вечерняя Москва 09:12
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Здоровье

Жителям Коми, за которыми наблюдают медики, укрепят иммунитет

Напомним, что по последним данным под наблюдением медиков находится 3751 человек. Все они получат препараты для профилактики.
КП - Сыктывкар 08:43
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
РИА Новости 09:02
Армия и оружие

«От такого не скрыться»: Россия нашла способ приглядывать за НАТО

РИА Новости 01:00
Общество

В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:50
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Здоровье

Александр Ильин: Медицина начинается со скорой помощи

Глава региона Игорь Артамонов просил передать вам слова искренней благодарности, - обращаясь к работникам станции скорой помощи сказал Александр Ильин.
LipetskMedia.ru 08:13
Происшествия

Трое приезжих избили и изнасиловали москвичку в подвале

Московский Комсомолец 07:36
Общество

Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.
Интерфакс 06:22
Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Халифы Хафтара в Ливии попала на видео

Военное дело 09:23
Политика

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru вчера в 04:51
Авто

Автозаводы России вернулись к работе

После продолжительного простоя ряд крупных автомобильных заводов в России возобновляет рабочую деятельность, но есть и те, кто пока не готов к продолжению выпуска машин.
Car.ru 03:48
Общество

В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии

В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
Калужский перекресток вчера в 17:34
Авто

Haval заменит рамный внедорожник Hover

Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5.
Автоновости дня вчера в 05:34
Общество

Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.
Интерфакс - Россия 03:08
ещё по теме
Главное