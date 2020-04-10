Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ России умерло за сутки 18 человек, зараженных коронавирусом
Количество смертельных случаев из-за заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось в России на 18, 10 апреля говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
Читать в источнике
Оценить428
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Политика
В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.
Общество
На Кубани определят организации для возобновления работы
В Краснодарском крае до 13 апреля составят список организаций, которые смогут возобновить работу с соблюдением необходимых санитарных норм.
Футбол
В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
Транспорт
Российских водителей избавят от штрафов с камер в кустах
Представители Минтранса, МВД и комитета по транспорту Госдумы разрабатывают поправки, благодаря которым водителей избавят от штрафов, приходящих из-за необоснованно установленных или спрятанных камер.
Общество
Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции
Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
Общество
Коронавирус проник на французский авианосец «Шарль де Голль»
Ранее случаи коронавируса были выявлены на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт».
Экономика
Продажи «АЛРОСА» в марте упали к февралю в два раза
Авто
На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz
Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Происшествия
Первого водителя задержали в Москве за нарушение карантина
В департаменте подчеркнули, что это первый подобный случай в столице.
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
Общество
Суд в Москве выписал штрафы еще двум нарушителям самоизоляции
Щербинский суд Москвы оштрафовал двух нарушивших режим самоизоляции горожан на 15 тысяч рублей.
Экономика
Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Здоровье
Жителям Коми, за которыми наблюдают медики, укрепят иммунитет
Напомним, что по последним данным под наблюдением медиков находится 3751 человек. Все они получат препараты для профилактики.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
Общество
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Александр Ильин: Медицина начинается со скорой помощи
Глава региона Игорь Артамонов просил передать вам слова искренней благодарности, - обращаясь к работникам станции скорой помощи сказал Александр Ильин.
Происшествия
Трое приезжих избили и изнасиловали москвичку в подвале
Общество
Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Халифы Хафтара в Ливии попала на видео
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Авто
Автозаводы России вернулись к работе
После продолжительного простоя ряд крупных автомобильных заводов в России возобновляет рабочую деятельность, но есть и те, кто пока не готов к продолжению выпуска машин.
Общество
В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии
В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
Авто
Haval заменит рамный внедорожник Hover
Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5.
Общество
Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.