Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ России умерло за сутки 18 человек, зараженных коронавирусом

Количество смертельных случаев из-за заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось в России на 18, 10 апреля говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
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Число умерших от коронавируса россиян приблизилось к сотне

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