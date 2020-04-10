Количество смертельных случаев из-за заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось в России на 18, 10 апреля говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

В России умерло за сутки 18 человек, зараженных коронавирусом

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