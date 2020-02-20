Экономика

ГородовойГородовойВ России упал спрос на новостройки

По итогам 2019 года в России зафиксировано падение спроса на жилье в новостройках. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на материал портала ЦИАН. По данным издания, в прошлом году в стране было заключено 783 тысячи договоров долевого участия, что на 2% ниже, чем годом ранее.
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В России обвалился спрос на новостройки

Lenta.ru00:15

Спрос на новостройки в Северной Осетии вырос почти в два раза

Кавказ Поствчера в 06:59

Спрос на первичном рынке недвижимости России по итогам 2019 года падает, по эскроу-счетам оформлено 6% сделок

Вестник СЗФОвчера в 04:36

Курганская область неожиданно стала лидером в стране по новым сделкам с недвижимостью

Znak.comвчера в 05:59

В 19% регионах России не было ни одной сделки через эскроу-счета за год

Элитное.РУвчера в 05:25

Спрос на первичную недвижимость в Саратовской области упал на 6%

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 06:43

Спрос на долёвку в Калининградской области в 2019 году вырос на 3%

Русский Западвчера в 04:15
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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

RT на русском вчера в 01:54
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
РИА Новости вчера в 22:18
Политика

NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Газета.Ru 02:31
Общество

В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли России прокомментировало предложение повысить транспортный налог на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
RT на русском 02:53
Политика

Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором

BFM.ru 01:22
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:45
Общество

Forbes назвал имя новой богатейшей женщины России

В курсе.ру вчера в 02:45
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек

РБК вчера в 21:08
Политика

Путин: Россию и Украину хотят «растащить» из-за страха конкуренции

Президент Владимир Путин считает, что существуют стороны, в чьих интересах – разделить Украину и Россию, об этом рассказал в интервью ТАСС.
Ведомости 02:37
Автоспорт

В Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов

В Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов «Формулы-1». В этом году количество тестовых дней было сокращено с восьми до шести.
Sports.ru 03:05
Политика

Путин: Среди кандидатов на пост премьера не было Мишустина

РИА Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" рассказал, что ему было предложено три или четыре кандидатуры на пост премьера, однако Михаила Мишустина среди них не было.
РЕН ТВ 19 февраля в 17:37
Кино

Трамп раскритиковал «Паразитов» и Брэда Питта на «Оскаре»

Газета.Ru 02:16
Политика

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.
Известия 03:26
Политика

Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским

Rambler News Service 02:01
Транспорт

В Крым пойдут поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска

Поезда по Крымскому мосту пойдут в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.
Коммерсантъ 03:20
Общество

В Уфе опять перенесли срок сдачи детского сада-долгостроя

Срок сдачи в эксплуатацию детского сада-долгостроя опять перенесли в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
REGNUM 00:56
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском вчера в 09:16
Экономика

А1 рассчитывает арестовать все имущество совладельцев Внешпромбанка

Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) рассчитывает арестовать все имущество бывших совладельцев Внешпромбанка в России и за рубежом.
Ведомости вчера в 23:38
Общество

Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
РБК 00:45
Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями.
РИА Новости вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак пришла на премьеру фильма в прозрачном бюстгальтере

Ксения Собчак удивила зрителей провокационным нарядом. Она пришла на премьеру фильма в прозрачном бюстгальтере.
Территория новостей вчера в 16:05
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что двукратная чемпионка мира и вице-чемпионка Олимпиады Евгения Медведева может уйти из профессионального спорта.
Известия вчера в 14:15
Общество

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости 03:30
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Авто

Представлен Volkswagen Caddy нового поколения

В Германии состоялась премьера нового поколения Volkswagen Caddy, который «переехал» на новую платформу MQB, изменился внутри и снаружи, а также обзавелся набором электронных ассистентов.
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Происшествия

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Происшествия

Два мальчика утонули в пруду под Липецком

Двое детей погибли в пруду в Усманском районе Липецкой области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.
ТАСС 02:26
Политика

Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани без своей собаки, и пообещал вернуть её на родину.
RT на русском 03:13
Экономика

Названы регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата

Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%.
Российская газета 19 февраля в 21:00
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