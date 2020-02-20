По итогам 2019 года в России зафиксировано падение спроса на жилье в новостройках. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на материал портала ЦИАН. По данным издания, в прошлом году в стране было заключено 783 тысячи договоров долевого участия, что на 2% ниже, чем годом ранее.

В России упал спрос на новостройки

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