Экономика
ГородовойВ России упал спрос на новостройки
По итогам 2019 года в России зафиксировано падение спроса на жилье в новостройках. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на материал портала ЦИАН. По данным издания, в прошлом году в стране было заключено 783 тысячи договоров долевого участия, что на 2% ниже, чем годом ранее.
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с чего всё началось
В России обвалился спрос на новостройки, несмотря на понижение ставок по ипотеке. По итогам 2019 года он уменьшился на два процента до 783 тысяч заключенных договоров долевого участия (ДДУ). Реальный же спрос со стороны покупателей без учета юридических лиц сократился на семь процентов.Lenta.ru00:15
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Спрос на первичную недвижимость в Саратовской области упал на 6%
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 06:43
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