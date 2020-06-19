Экономика
Газета.RuВ России упал спрос на новостройки и вторичное жилье
Рынок новостроек в России по итогам мая обвалился почти в два раза, продажи жилья на вторичном рынке упали на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 07:28
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Авто
Новый Honda Breeze опережает в продажах Kia Sportage
Компания Honda начала реализацию нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре 2019 года.
Новые автомобили 17 июня в 23:15
Экономика
«Норникель» продал последний непрофильный актив в Австралии
Два других австралийских актива, никелевые рудники Black Swan и Silver Swan, были проданы местной компании Poseidon Nickel Ltd за $1,5 млн, сделка была закрыта в 2015 г. «Норникель» откладывал продажу Honeymoon Well в ожидании роста цен на никель, утверждали источники «Ведомостей» в 2014 г.
Ведомости 02:07
Политика
В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 08:19
Футбол
Сочи — Ростов 8:1 (2-й тайм)
"Ростов", который из-за вспышки коронавируса в команде был вынужден выставить на матч 23-го тура РПЛ футболистов из академии, поразил ворота "Сочи" уже на 52-й секунде встречи.
РИА Новости 13:20
Армия и оружие
Иранские военные запустили крылатые ракеты в Оманском заливе
Иранские военно-морские силы успешно завершили пуски крылатых ракет в Оманском заливе.
Военное дело 06:16
Экономика
Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%
Спад в строительном комплексе, по данным Минэкономразвития, оставался более умеренным, чем в других базовых отраслях экономики (до -3,1% в годовом выражении в мае после -2,3% в апреле).
ТАСС 13:03
Общество
В Оренбуржье открываются летние кафе
Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM 12:26
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,47% — до $40,52 за баррель.
RT на русском вчера в 01:10
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Общество
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме.
Lenta.ru 14:24
Политика
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Шоу-бизнес
Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр вчера в 05:53
Политика
Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение между двумя странами о взаимном признании виз.
ТАСС 10:27
Общество
Оператор «Северного потока-2» сменил руководство
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2» сообщил о перестановках в руководства.
Lenta.ru 13:34
Общество
Петербургское метро вернется к обычному режиму работы
Гарюгин отметил, что если Роспотребнадзор считает, что город вышел на безопасный уровень заболеваемости, то метрополитен готов вернуться к старому режиму работы.
Neva.Today 14:14
Транспорт
В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение
Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.
REGNUM 13:24
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
Как отметил глава Чечни, местные наркодилеры жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга, а правосудие не отреагировало должным образом.
Lenta.ru 13:58
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки
Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.
Evo-rus.com 08:07
Общество
Губернатор выступил с обращением к жителям Пензенской области
Пензенская область 19 июня вышла на второй этап снятия ограничений.
ГТРК Пенза 13:45
Армия и оружие
Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео
В соцсети Твиттер появился видеоролик с демонстрацией обломков трех американских ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями.
Военное дело вчера в 09:26
Происшествия
В Петербурге автомобиль семьи экс-депутата Госдумы сбил ребенка
Санкт-Петербург, 19 июня 2020, 18:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге 22-летняя дочь бывшего депутата Государственной Думы Дениса Волчека, который в настоящий момент находится под арестом по обвинению в мошенничестве в крупном размере, сбила переходившего дорогу по пешеходному переходу ребенка.
REGNUM 11:14
Здоровье
Лихорадку Западного Нила могут подхватить липчане
Липчане рискуют подхватить лихорадку Западного Нила, жителей области просят соблюдать меры осторожности.
Kursk.com 05:10
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью.
RT на русском 16 июня в 12:36