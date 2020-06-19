Рынок новостроек в России по итогам мая обвалился почти в два раза, продажи жилья на вторичном рынке упали на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В России упал спрос на новостройки и вторичное жилье

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