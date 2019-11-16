В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.

с чего всё началось

Средняя стоимость пачки составила 115 рублей, а стика — 135. Платформа «Такском», изучившая данные с 17 млрд кассовых чеков, фиксирует падение продаж сигарет на 7%. В то же время за 10 месяцев 2019 года спрос на стики для электронных сигарет вырос в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

В России упал спрос на сигареты

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