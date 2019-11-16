Общество

ИзвестияИзвестияВ России упал спрос на сигареты

Средняя стоимость пачки составила 115 рублей, а стика – 135. Платформа «Такском», изучившая данные с 17 млрд кассовых чеков, фиксирует падение продаж сигарет на 7%. В то же время за 10 месяцев 2019 года спрос на стики для электронных сигарет вырос в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
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с чего всё началось

В России стали покупать меньше сигарет

В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России стали покупать меньше сигарет

RT на русскомвчера в 23:00

В России упал спрос на сигареты

Известия00:00

Россияне стали покупать меньше сигарет

Lenta.ruвчера в 23:50

В России снизился спрос на сигареты

Газета.Ru00:52

В России снизился спрос на сигареты

Газета Кемерова00:33

В России снизился спрос на сигареты

ФедералПресс00:40

В России падает спрос на традиционные сигареты, но растет на нетрадиционные

Красная весна00:51
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Происшествия

Пассажирский автобус загорелся на трассе на Алтае

Известия 00:43
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru вчера в 06:25
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском вчера в 02:20
Происшествия

Суд арестовал гендиректора ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске

Гендиректор частного предприятия «Сириус-А», которое занималось охраной строительного колледжа в Благовещенске, Сергей Андрющенко арестован до 14 января.
РБК вчера в 23:09
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Общество

Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина

Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".
РИА Новости вчера в 19:09
Происшествия

В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика

Здание птицефабрики загорелось на площади порядка 400 квадратных метров в Нижнем Тагиле Свердловской области, около 20 работников предприятия эвакуировались самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:50
Экономика

Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат

Парламент Республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Lenta.ru 00:58
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

РИА Новости вчера в 10:49
Общество

Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
REGNUM вчера в 01:46
Автоспорт

Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии

Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй тренировки перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».
Известия вчера в 17:02
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском вчера в 06:53
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4-5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Известия вчера в 23:57
Хоккей

Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену

RT на русском 00:40
Фигурное катание

Медведева лидирует после короткой программы на Гран-при России

Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на пятом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
News.ru вчера в 12:09
Футбол

Сборная Финляндии попала на чемпионат Европы впервые в истории

Сборная Финляндии по футболу впервые обеспечила себе путевку на чемпионат Европы, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
Московский Комсомолец вчера в 08:26
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Известия вчера в 23:29
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро

Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Нева Спорт вчера в 14:40
Политика

Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Коммерсантъ вчера в 06:52
Теннис

Медведев не вышел в полуфинал ATP

Вчера на итоговом турнире в Лондоне завершился групповой этап.
Все про Спорт ру 00:04
Здоровье

В Самарской области конфисковали 4335 пачек сигарет

О результатах борьбы с нарушениями антитабачного законодательства за 9 месяцев 2019 года в Международный день отказа от курения, который отмечается 15 ноября, рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.
СитиТрафик вчера в 00:28
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Происшествия

Американский пограничник выстрелил в россиянина

Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Погранично-таможенной службы США.
Lenta.ru вчера в 16:11
Происшествия

Пермский школьник планировал массовое убийство

Как сообщил порталу «URA.RU» источник, близкий к местным правоохранительным органам, молодой человек составил список необходимых приготовлений.
Live24 вчера в 07:43
Музыка

Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 21:30
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости вчера в 13:44
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