Общество
ИзвестияВ России упал спрос на сигареты
Средняя стоимость пачки составила 115 рублей, а стика – 135. Платформа «Такском», изучившая данные с 17 млрд кассовых чеков, фиксирует падение продаж сигарет на 7%. В то же время за 10 месяцев 2019 года спрос на стики для электронных сигарет вырос в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
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В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:00
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Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ
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Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
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Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на пятом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
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Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
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Вчера на итоговом турнире в Лондоне завершился групповой этап.
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Пермский школьник планировал массовое убийство
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Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.