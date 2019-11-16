Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД». По подсчетам платформы «Такском», проанализировавшей более 17 млрд кассовых чеков, популярность сигарет снизилась на 7%.
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с чего всё началось

В России стали покупать меньше сигарет

В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России снизился спрос на сигареты

Газета.Ru00:52

В России упал спрос на традиционные сигареты

РБК03:24

Россияне начали отказываться от сигарет в пользу стиков

Телеканал 360°01:36

В России упал спрос на сигареты

Коммерсантъ03:56

В России упал спрос на сигареты

Известия00:00

Россияне стали покупать меньше сигарет

Lenta.ruвчера в 23:50

В России стали покупать меньше сигарет

RT на русскомвчера в 23:00
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Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Газета.Ru вчера в 04:11
Происшествия

Суд арестовал главу ЧОПа по делу о стрельбе в колледже Благовещенска

Известия вчера в 23:02
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Транспорт

В России задумали поднять цены на шипованную резину

Lenta.ru вчера в 10:59
Происшествия

Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией

Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Будённовске из-за халатности медперсонала.
REGNUM вчера в 09:54
Гаджеты

Huawei P30 и P30 Pro получили глобальную EMUI 10

Стоит заметить, что перед тем, как обновить свой девайс до актуальной версии, рекомендуется сделать резервное копирование, так как вес прошивки EMUI10.0.0.168 составляет целых 4 ГБ.
The GEEK 14 ноября в 07:44
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 00:32
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Космос

Китай испытал аппарат для посадки на Марс

Известия 14 ноября в 00:31
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Политика

В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
РИА Новости 03:03
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Общество

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.
Известия 02:51
Происшествия

МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины

МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 2019 года.
Вести.Ru 02:25
Здоровье

Названы симптомы рака мозга, которые путают со старением

В ходе исследования стало ясно, что пациенты, страдающие раком мозга, на начальных стадиях данного заболевания испытывали некоторые симптомы, при этом не придавали им значения.
Дни24 13 ноября в 04:36
Автоспорт

Российский бизнесмен может приобрести команду Формулы-1 «Мерседес»

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин и американский миллиардер Роджер Пенске являются кандидатами на покупку команды Формулы-1 «Мерседес», сообщает Auto Bild со ссылкой на свои источники.
Чемпионат 02:48
Происшествия

В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
РИА Новости 01:09
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
Технологии

Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике

В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Вести.Хайтек вчера в 08:33
Происшествия

Скончался подросток, устроивший стрельбу в школе Калифорнии

REGNUM вчера в 21:28
Политика

Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
REGNUM 03:14
Футбол

Украина победила Эстонию в товарищеском матче

Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.
Спорт-Экспресс 14 ноября в 13:55
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.
Автоновости дня 14 ноября в 10:26
Здоровье

В акции «Онкопоиск» приняли участие 62 тысячи якутян

О результатах акции «Онкопоиск» и ввода центров амбулаторной онкологической помощи в районах рассказала министр здравоохранения республики Елена Борисова.
ИА ЯСИА 02:58
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru вчера в 06:25
Технологии

Apple удалила из App Store все приложения, связанные с вейпингом

Apple удалила из App Store все приложения, относящиеся к вейпингу, сославшись на предупреждения экспертов в области здравоохранения о том, что распространение вейпинговых продуктов и электронных сигарет ведёт к «кризису общественного здравоохранения и эпидемии среди молодёжи».
3DNews вчера в 12:24
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