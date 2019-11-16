Общество

ИзвестияИзвестияВ России упал спрос на сигареты

Средняя стоимость пачки составила 115 рублей, а стика — 135. Платформа «Такском», изучившая данные с 17 млрд кассовых чеков, фиксирует падение продаж сигарет на 7%. В то же время за 10 месяцев 2019 года спрос на стики для электронных сигарет вырос в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
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с чего всё началось

В России стали покупать меньше сигарет

В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России стали покупать меньше сигарет

RT на русскомвчера в 23:00

В России упал спрос на сигареты

Известия00:00

Россияне стали покупать меньше сигарет

Lenta.ruвчера в 23:50

В России снизился спрос на сигареты

Газета.Ru00:52

Россияне начали отказываться от сигарет в пользу стиков

Телеканал 360°01:36

В России отказываются от сигарет в пользу нетрадиционных способов курения

URA.Ru02:29

В России снизился спрос на сигареты

ФедералПресс00:40
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Авто

УАЗ поставит РЖД 600 машин с дистанционным управлением

Ульяновский автомобильный завод начал поставки ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 600 машин.
Ульяновск онлайн 01:01
Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году

Компактный пикап Santa Cruz, унаследовавший название прототипа, встанет на сборочный конвейер американского завода Hyundai в 2021 году.
Новые автомобили 13 ноября в 23:59
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Общество

Украина прекратила подачу воды в девять населённых пунктов ЛНР

REGNUM 02:14
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Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Daily Storm вчера в 00:51
Происшествия

В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека

Два легковых автомобиля столкнулись в Лаишевском районе Татарстана в субботу утром, в результате четыре человека погибли и трое пострадали, сообщили в МВД по республике.
РИА Новости 01:09
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
РБК вчера в 23:22
Космос

В России разрабатывают спутник для сжигания космического мусора

13.11.19 Оригинальный способ для уничтожения мусора на орбите предложила российская компания Easar.
Портал Поиск 13 ноября в 07:49
Общество

Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина

Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".
РИА Новости вчера в 19:09
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Общество

МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины

МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 20019 года.
Вести.Ru 02:25
Фигурное катание

Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Нева Спорт вчера в 11:32
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Армия и оружие

Украинские силовики открыли минометный огонь вблизи участка отвода сил

Подконтрольные Киеву войска открыли миномётный огонь вблизи участка разведения сил у посёлка Петровское в Донбассе.
Свободная Пресса 02:00
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Известия вчера в 23:57
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Газета.Ru вчера в 04:11
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма 13 ноября в 00:36
Авто

Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде

Внедорожник Land Rover Defender нового поколения появится в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Движок 13 ноября в 05:22
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам

Актуальные Новости вчера в 10:26
Общество

Авторы законопроекта о домашнем насилии сообщили силовиком об угрозах

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и другие автора законопроекта о домашнем насилии обратилась в силовые структуры из-за угроз.
Дождь 02:25
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Политика

На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Lenta.ru вчера в 08:12
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Наука

Ученые выяснили, что лишайники возникли позже, чем растения

РИА Новости вчера в 05:57
Происшествия

Суд арестовал гендиректора ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске

Гендиректор частного предприятия «Сириус-А», которое занималось охраной строительного колледжа в Благовещенске, Сергей Андрющенко арестован до 14 января.
РБК вчера в 23:09
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